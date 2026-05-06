"Vilken likhet!": Modellen Adriana Lima delar ett foto med sina döttrar

Den brasilianska modellen Adriana Lima har varit i rampljuset i över 25 år. Den här gången delade hon med sig av ett annat slags ljus – nämligen en fotografering med sina två döttrar, Valentina och Sienna, för en speciell Mors dag-kampanj. Och likheten mellan de tre kvinnorna gick inte obemärkt förbi internetanvändarna.

"Modeled After Mom": en kampanj som talar för sig själv

Victoria's Secrets kampanj "Modeled After Mom" sammanför Adriana Lima och hennes två döttrar, Valentina, 16, och Sienna, 13, för första gången. Fotograferad av Zoey Grossman rör sig trion i en varm, hemtrevlig miljö: ett familjärt vardagsrum, mjuk belysning och matchande loungekläder och pyjamas i pastellfärger. Denna avsiktligt naturliga, nästan familjära estetik står i skarp kontrast till de vanliga bilderna i stora modekampanjer.

Den häpnadsväckande likheten

Det var det första internetanvändare lade märke till i kommentarsfältet till bilderna. Valentina och Sienna delar samma långa bruna hår och strålande leenden som sin mamma. Bilderna som publicerats på Instagram – scener där de borstar håret, delar en soffa, delar tillgivna gester och leker med smink – förstärker ytterligare denna speglingseffekt mellan tre generationer. "Vilken likhet", "Kloner", "Tre systrar" – kommentarerna mångfaldigades med en talande konsekvens.

"En dag jag aldrig kommer att glömma"

I en intervju med tidningen People beskrev Adriana Lima upplevelsen med genuin känsla: "Det var som en dröm, jag känner mig så uppfylld som mamma. Att få vara med dem på en fotografering var verkligen magiskt. Det var ett väldigt speciellt ögonblick, på mors dag. Det är en dag jag aldrig kommer att glömma, och jag tror att de inte heller kommer att göra det." Det är sällsynta ord från en kvinna som har lärt sig att noggrant hantera vad hon delar om sitt privatliv.

Valentina och Sienna, deras första steg inom mode

För de två tonåringarna markerade denna Victoria's Secret-fotografering deras första professionella erfarenhet i modevärlden. Valentina funderar redan på en karriär inom modellbranschen, medan Sienna lutar mer åt skådespeleri. Två olika vägar, men samma lätthet framför kameran, vilket inte är någon överraskning med tanke på deras mamma.

Adriana Lima, en ikon som återuppfinner sig själv som mamma

Sedan debuten 1999 har Adriana Lima byggt upp en karriär på toppen av det globala modevärlden – mer än tjugo prestigefyllda modevisningar, kampanjer över hela världen och en anmärkningsvärd lång livslängd i en bransch som snabbt nöter ut sina stjärnor. Idag visar hon upp en annan sida av sig själv för allmänheten: en tillfredsställd mamma, stolt över sina döttrar, som väljer att dela med dem ett professionellt ögonblick fyllt av djup personlig mening.

Tre kvinnor, tre nästan identiska ansikten, och en fotografering som kommer att finnas kvar i familjens annaler långt bortom varumärkesalbum. Adriana Lima har därmed inte bara fört sina gener vidare till Valentina och Sienna – hon har gett dem deras första steg in i en värld hon känner bättre än någon annan.