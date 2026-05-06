I en "okonventionell" klänning fängslar denna atlet allas ögon

Metgalan 2026 bjöd återigen på en mängd spektakulära looks, men en gäst fångade särskilt allas uppmärksamhet i år. Freestyleåkaren och olympiska mästaren Eileen Gu dök upp i en fantastisk och innovativ kreation, vilket orsakade stor uppståndelse på röda mattan.

En klänning som "kommer till liv"

Den kinesisk-amerikanska atleten paraderade inte bara framför fotograferna; hon förvandlade sitt utseende till ett verkligt performancekonstverk. Hennes klänning, designad av Iris van Herpen, verkade bokstavligen komma till liv med hennes rörelser. Medan hon gick, släpptes fina bubblor ut ur plagget.

Detta spektakulära plagg innehöll 15 000 glasbubblor som var minutiöst integrerade i klänningen. Mer än 2 550 arbetstimmar krävdes enligt uppgift för att designa detta plagg, som hade en dold mekanism för att kontinuerligt producera bubblor.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Eileen 🖤🌈🧊🐲 (@eileengu)

En blick som fick stor applåd

Reaktionerna på sociala medier var snabba. Många användare berömde skapelsen som "uppfinningsrik", "magisk" och "extraordinär". Med detta spektakulära framträdande lyckades Eileen Gu förvandla mode till en sann liveframträdande.

Genom att välja en klänning som var både teknologisk, poetisk och spektakulär, förkroppsligade Eileen Gu perfekt Met-galans anda. Hennes "utöver det vanliga" outfit drog inte bara till sig uppmärksamhet utan fungerade också som en påminnelse om att mode kan bli ett verkligt fält för konstnärliga experiment.