I vattnet fängslar modellen Candice Swanepoel i en förtrollande miljö.

"Möt månen från andra sidan" – det var med denna poetiska bildtext som modellen Candice Swanepoel, känd som en Victoria's Secret-"ängel", publicerade sina senaste bilder på Instagram. I vattnet, badande i ljus, skapade hon ett av sina mest fascinerande inlägg just nu.

En legend som sätter scenen

Candice Swanepoels inlägg med rubriken "Möt månen från andra sidan" fick snabbt över 120 000 gilla-markeringar. Bildtexten, både mystisk och lysande, fångar perfekt atmosfären i bilderna – en blandning av vatten, sol och tystnad. Fans strömmade in i kommentarsfältet för att dela sin beundran, med reaktioner lika enkla som de var enhälliga: "Magnifik", "Gyllene gudinna".

En elegant svart strandoutfit i turkost vatten

För den här fotograferingen bar Candice Swanepoel en enkel svart strandoutfit med tunna axelband, vilket lät den naturliga miljön stå i centrum – det klara, lysande vattnet som omgav modellen som en juvel. Hennes lätt fuktiga hår, naturligt bakåtslickat av vattnet, hennes gyllene hy och minimala smink kompletterade en bild som verkade fångad spontant snarare än noggrant orkestrerad.

Ett dubbelt mål: hans varumärke och ett samarbete

Inlägget hade också en reklamdimension: Candice Swanepoel visade upp både sitt eget strandklädesmärke, Tropic of C, och ett samarbete med den exklusiva sportklädesåterförsäljaren Alo. Det var ett naturligt sätt att integrera ett kommersiellt tillvägagångssätt i innehåll som utstrålar autenticitet – en av modellens största styrkor på sociala medier under flera år.

En närvaro i sociala medier lika kraftfull som en kampanj

Med över 18 miljoner följare på Instagram fortsätter Candice Swanepoel att utöva ett betydande inflytande på strandtrender. Hennes inlägg – ofta tagna i spektakulära naturliga miljöer, alltid med en air av nonchalans – genererar ständigt betydande reaktioner. Det här inlägget är inget undantag: inom några timmar blev det en av hennes mest delade bilder våren 2026.

En poetisk bildtext, turkost vatten och en elegant svart outfit – Candice Swanepoel behövde inte mycket för att skapa ett fängslande ögonblick. Faktum är att det ofta är med minimal ansträngning som hon uppnår störst inverkan på internetanvändare.