Vid 58 års ålder återvänder Pamela Anderson till blont hår med en "vintage föning"

Anaëlle G.
Extrait du film « Y a-t-il un flic pour sauver le monde ? »

Pamela Anderson väckte nyligen uppmärksamhet på New York Fashion Week. Sittande på första raden på Tory Burchs höst-/vintervisning 2026-2027 bekräftade den kanadensisk-amerikanska skådespelerskan och modellen sin status som en tidlös ikon.

Den stora comebacken för blondin… och volym

Klädd i en grå skjorta, en vit plisserad kjol och en lång beige kappa valde Pamela Anderson en ren och elegant silhuett, trogen den minimalistiska estetik hon har förespråkat i flera säsonger. Det var dock hennes frisyr som verkligen fångade uppmärksamheten. Efter att nyligen ha överraskat alla med ett mellanspel i rött hår har Pamela Anderson återvänt till sin signaturfärg, lysande blondin, som har blivit ett av hennes kännetecken genom åren.

Den här gången kombinerar hon det med en tydligt vintage-utbuktning. Generös volym, längder stylade till stora, luftiga lockar, mjuk rörelse och en lätt rufsig effekt: frisyren påminner om 80-talets estetik, samtidigt som den förblir modern. Detaljen som strukturerar hela looken? En subtilt avsmalnande gardinfrans som ramar in ögonen och ger en touch av karaktär. Denna utbuktning, långt ifrån stel, leker med lätthet och rörelse, vilket skapar en balans mellan sofistikering och naturlighet.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Harper's Bazaar UK (@bazaaruk)

Osmyckad skönhet

Även om hennes frisyr har en tydlig retrokänsla, förblir hennes makeup trogen den minimalistiska estetik som skådespelerskan har anammat de senaste åren. Pamela Anderson föredrar en "ingenting-men-ingenting"-hy och fokuserar mer på hudvård än täckning. Hon förespråkar regelbundet en hudcentrerad strategi och hävdar att en hudvårdsrutin är viktigare än att samla på sig kosmetiska produkter. Serum, krämer och balsam utgör kärnan i hennes makeuprutin, i en anda av att förbättra snarare än att förändra.

Den kanadensisk-amerikanska skådespelerskan och modellen fortsätter att omdefiniera sin image. Långt bort från sin hårt sminkade 90-talsestetik omfamnar hon nu en mer raffinerad stil, utan att offra elegans. Denna vintage-frisyr förkroppsligar perfekt denna utveckling: en blinkning till det förflutna, självsäkert omtolkad.

Genom att blanda retrovolym med modern minimalism bevisar Pamela Anderson att det är möjligt att återuppleva en tids koder utan att ge efter för nostalgi. Det är ett sätt att påminna oss om att stil i sig är tidlös – den transformerar, anpassar sig och återuppfinner sig själv.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jag brinner för mode och letar alltid efter trender som speglar vår tid. Jag älskar att observera hur människor klär sig, varför de gör det och vad modet avslöjar om oss. Utöver modevisningarna och silhuetterna är det berättelserna som verkligen fascinerar mig.
"Jag skulle vilja radera allt": Med 40 miljoner följare varnar Madison Beer för pressen från sociala medier

