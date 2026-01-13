Genom att avslöja att hon är i ett förhållande med en kvinna chockerar denna thailändska idol hennes fans

I Thailand, liksom på andra håll i Asien, är idolers kärleksliv (eller "idoler", den engelska termen som används i Japan) ofta tabubelagt, särskilt när det gäller queera relationer. I motsats till detta mått av diskretion valde skådespelerskan och tidigare idolen "Miusic" Praewa Suthamphong att tala öppet om sin relation med en kvinna under en livesändning med sina fans. Hennes offentliga uttalande, som möttes av förvåning och chock från vissa och enormt stöd från andra, har återuppväckt debatten om HBTQ+-synlighet i idolbranschen.

Från BNK48 till hyllad skådespelerska

Miusic blev först känd som en av grundarna av BNK48, Bangkok-avdelningen av det berömda AKB48-konceptet, som hon gick med i 2017 innan hon "tog examen" 2022. Parallellt vände hon sig till film och fick uppmärksamhet i filmen "Where We Belong" (2019), som gav henne priset för bästa kvinnliga biroll vid den 29:e Suphannahong Awards, och fortsatte sedan med att spela huvudroller i serier som "Thun Thai" eller "Runaway".

En liveuppenbarelse för hans fans

I början av januari 2026, under en livesändning med sina fans, svarade "Miusic" Praewa Suthamphong på frågor om sin karriär och sina roller ... innan hon diskuterade sitt privatliv. Hon avslöjade att hon för närvarande har en flickvän och specificerade att hon inte är en kändis och att hon därför föredrar att inte exponera henne på kameran, av respekt och för hennes skydd.

"Jag har en flickvän. Min flickvän – hon är inte i den här branschen, hon har sitt privatliv så jag vill inte ta med henne in i livescenen. Jag måste respektera hennes personliga utrymme, så jag vill inte nämna henne särskilt väl. Men ja, hon är min flickvän." Jag älskar Miusic sm och jag älskar hur avslappnade hennes fans är 💖 pic.twitter.com/ojuzpHsDrY — f ⋆.˚ 𓃠 runawayholic (@hifrom_flo) 9 januari 2026

En idol som bekräftar sin queera identitet

Denna uppenbarelse kom inte från ingenstans: Miusic hade redan förklarat att hon identifierade sig som pansexuell när hon tillfrågades om sitt intresse för GL-projekt (girls love). Genom att bekräfta sitt förhållande med en kvinna idag, anpassar hon sina tidigare uttalanden till sin offentliga image, vilket många fans applåderar som en gest av uppriktighet och mod.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av ♡sundəɢ♡ (@miu.miusic)

Även om nyheten kan överraska eller till och med chocka vissa tittare som är vana vid idoler som är "polerade" och "neutrala" i sina relationer, betonar många onlinekommentatorer vikten av denna synlighet i det asiatiska sammanhanget. För hennes fans sänder det ett kraftfullt budskap att se en tidigare populär idol öppet leva sitt förhållande samtidigt som hon strävar efter en framgångsrik skådespelarkarriär: det är möjligt att vara sig själv utan att nödvändigtvis ge upp sin plats i branschen.