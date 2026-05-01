"Bonebag": Modellen Bella Hadid riktas mot igen

Den amerikanska modellen Bella Hadid såg fantastisk ut på röda mattan på modevisningen REVOLVE i Los Angeles. Ändå, under bilderna från evenemanget, spreds kommentarerna online som riktade sig mot hennes fysik (skinny shaming). Bara ytterligare en episod av ett väldokumenterat, och fortfarande lika skadligt, fenomen.

Kommentarer som har upprepats i åratal

Orden som används av vissa internetanvändare under Bella Hadids foton på REVOLVE-modevisningen är samma som vi har sett i åratal under modellers inlägg: "för smal ", "skelett" – egenskaper som reducerar en kvinna till sitt utseende för att ytterligare nedvärdera henne. Nämnandet av Ozempic – ett läkemedel som ursprungligen var avsett för diabetiker, men som missbrukats av vissa kändisar för viktminskning – bidrar till detta som ytterligare en anklagelse. Dessa kommentarer är i vilket fall som helst helt oberättigade.

Skinny shaming: den minst diskuterade formen av body shaming

Skinny shaming är motsatsen till fatfobi: det hänvisar till stigmatisering och sårande kommentarer som upplevs av personer som anses vara "för smala". Det är mindre synligt än fatfobi, som bygger på väl dokumenterad strukturell och vardaglig diskriminering – i offentliga utrymmen, på arbetsplatsen och i kollektivtrafiken. Det är dock inte mindre skadligt. Det ger näring åt ångest och självförakt hos de drabbade och kan förvärra redan existerande ätstörningar.

Krav som är omöjliga att uppfylla

Erfarenheterna från kvinnor som Bella Hadid belyser en talande paradox: att aldrig vara "för tjock", och aldrig heller "för smal" – under straff för att bli stämplad som "anorektisk", en term som används som en förolämpning trots att den syftar på ett allvarligt hälsotillstånd. Dessa motsägelsefulla krav illustrerar perfekt det som kallas body shaming i dess vidaste bemärkelse: samhällets ständiga "klassificering" av kvinnors kroppar enligt orealistiska, ständigt föränderliga och samtidigt omöjliga att uppfylla standarder.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Just Jared (@justjared)

De konkreta konsekvenserna för den psykiska hälsan

Normaliseringen av den här typen av kommentarer är inte utan konsekvenser. Kroppsdysmorfisk störning – detta patologiska förhållande till ens utseende, mycket vanligt bland unga kvinnor – drivs just av denna typ av konstant extern bedömning. Mental och fysisk hälsa är alltid nära sammankopplade när det gäller självuppfattning. Och idén att kändisar är "immuna" mot dessa kommentarer eftersom de är i offentlighetens ögon är ohållbar: människor förblir människor, oavsett sin berömmelse.

I slutändan kommer "för feta", "för smala"... kvinnor aldrig att vinna på detta slagfält, eftersom detta slagfält inte var utformat för att de skulle vinna. Det enda sammanhängande svaret på dessa motsägelsefulla krav är att sluta ge dem näring – i kommentarer såväl som i samtal.