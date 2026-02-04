Vid 56 års ålder antar Lauren Sánchez Bezos en minimalistisk klädsel och omdefinierar diskret elegans

Lauren Sanchez Bezos, den amerikanska tv-presentatören och entreprenören som är förlovad med Jeff Bezos, väcker återigen uppmärksamhet med en minimalistisk vintageklänning från Mugler. Denna marinblå slipklänning från 90-talet, med metalldetaljer på banden, bevisar att tidlös elegans överskrider ålder och trender.

En ikonisk Mugler-klänning

I ett av sina Instagram-inlägg valde Lauren Sánchez en miniklänning från Thierry Mugler från vårkollektionen 1999. Vid första anblicken är den elegant och åtsittande, men avslöjar avantgardistiska metallfinisher i ändarna av de tunna banden, ett signaturmärke för designern som är känd för sina "vågade" texturer.

En sofistikerad och enkel styling

För att fullända looken kombinerade Lauren Sánchez Bezos klänningen med tunna svarta strumpbyxor, spetsiga svarta pumps, diskreta diamantörhängen och en lång, vågig frisyr uppsatt på halva axeln. Dessa bilder, som delas på Instagram av hennes makeupartist Laura Mele, fångar en look som är både enkel och sofistikerad.

Lauren Sánchez Bezos, som nyligen gifte sig med Jeff Bezos i ett påkostat bröllop i Venedig i juni 2025, omdefinierar briljant minimalistisk elegans och bevisar att ålder bara är en detalj jämfört med en medfödd stilkänsla. Hennes vintage Mugler-klänning, en blandning av enkelhet och metallisk överraskning, förkroppsligar en diskret lyx som inspirerar och moderniserar så kallad mogen elegans.