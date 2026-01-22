Search here...

Med sitt korta hår skapar Selena Gomez furore med en "Marilyn Monroe"-look

Selena Gomez har återigen fängslat internet. Den amerikanska sångerskan, låtskrivaren, skådespelerskan, producenten och entreprenören delade nyligen en serie foton på Instagram tillsammans med en enkel kommentar: "Kort serie 💇‍♀️". Ett kort meddelande, men tillräckligt för att utlösa en lavin av entusiastiska reaktioner.

En retro Hollywood-look

"Lose You to Love Me"-sångerskan visar upp sin nya korta frisyr. På bilderna ser Selena ut att vara helt enkelt insvept i en vit handduk och avslöja sin retro-bob med lugg, tydligt inspirerad av Marilyn Monroe. Lätt lockigt brunt lock, en touch av rosa rouge och ett elegant läppstift fulländar looken.

Denna "gamla Hollywood"-stil är ingen slump. Selena Gomez hade redan påbörjat denna förvandling vid Golden Globes 2026 i början av januari. Hon såg fantastisk ut i en svart sammetsklänning från Chanel prydd med vita fjädrar och sidenblommor. En spektakulär skapelse, som krävde över 300 timmars arbete, förkroppsligade all elegans i klassiskt Hollywood. Denna nya fotoserie följer samma inspiration: en tydlig hyllning till filmikonerna från 1950-talet, från Marilyn Monroe till Dorothy Dandridge.

En sann modeikon

I flera månader har Selena Gomez experimenterat mer med sin image. Redan i december förra året glänste hon i en glittrig, fransad discoklänning från Dôen, fotograferad av hennes stylist Erin Walsh. Walsh, som också är moderådgivare åt den amerikanska skådespelerskan Anne Hathaway och den indisk-amerikanska skådespelerskan, manusförfattaren och producenten Mindy Kaling, har framgångsrikt utvecklat sångerskans stil mot en chic, retro och romantisk estetik.

Detta nya kapitel verkar också spegla Selena Gomez nyfunna balans, efter att ha gift sig med producenten Benny Blanco hösten 2025. Det mycket privata paret delar sällan glimtar av sina privatliv, men de döljer inte sitt nära band. Mellan ett fridfullt kärleksliv och konstnärlig uppfyllelse verkar Selena ha hittat formeln för lycka.

Med denna korta frisyr inspirerad av det gamla Hollywoods divor bekräftar Selena Gomez sin status som en modern ikon: elegant och djupt autentisk. Mer än bara en hårförvandling, hennes nya look illustrerar en kvinna som fullt ut omfamnar sig själv – en blandning av nostalgi och förnyelse.

