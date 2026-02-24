Paul McCartneys dotter öppnar upp om kritiken hennes mamma har mött.

Den brittiska designern Stella McCartney talar känslosamt om den hårda kritik som hennes mamma Linda McCartney (amerikansk fotograf, sångerska och keyboardist) utsattes för i det brittiska rockbandet "Wings" som grundades av hennes pappa Paul McCartney, och avslöjade i en Prime Video-dokumentär hur mycket dessa attacker krossade hennes mammas hjärta.

Hånet sårade Linda

I "Paul McCartney: Man on the Run" beskriver Stella de trakasserier hennes mor utstod, hur hon isolerades och förlöjligades för sin röst under liveframträdanden. Linda, en begåvad fotograf utan formell musikalisk utbildning, spelade keyboard och sjöng harmonier, men kritiker kallade henne ofta för en inkräktare och pekade på hennes brist på professionell teknik. "Det krossar mitt hjärta", erkänner Stella, som kände sin mors smärta trots hennes uppenbara styrka.

En motståndskraft som inspirerade Paul

Trots de spydiga kommentarerna – ”Hon kan inte sjunga, hon kan inte spela” – höll Linda ut och bidrog, enligt Stella, med ett ”mod” som återupplivade Paul efter upplösningen av det brittiska rockbandet The Beatles. Paret, som var gifta från 1969 till Lindas död 1998, bildade Wings på ett infall, och Paul förespråkar fortfarande det ”speciella ljudet” i sin röst idag. Stella betonar hur denna envishet stärkte ”en Paul som gick igenom en period av självtvivel”.

Ett rörande familjevittnesmål

Dokumentären, regisserad av den amerikanske filmskaparen Morgan Neville, blandar arkivmaterial med intervjuer av Paul, Stella, Mary, James och Heather, samt intervjuer med "Wings", Sean Lennon, Mick Jagger och Chrissie Hynde. Linda själv tonade ner attackerna 1973: "Det stör mig inte personligen." Ändå avslöjar Stella en djupare sårbarhet hos denna kvinna som accepterade allt för att följa sin man på scenen.

Stella McCartney förvandlar därmed denna smärtsamma berättelse till en livfull hyllning till moderlig styrka, och bevisar att bakom kritiken satte hennes mamma Linda McCartney sin prägel på rockhistorien med sitt autentiska mod.