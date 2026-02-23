Vem är Gracie Abrams, sångerskan som just har gjort sitt förhållande med Paul Mescal officiellt?

Hand i hand på BAFTA-galan 2026 väckte den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Gracie Abrams och den irländska skådespelaren Paul Mescal uppmärksamhet. Detta framträdande bekräftade visserligen officiellt deras förhållande, men lyfte också fram en sångerskan vars karriär fortsätter att skjuta i höjden.

Ett mycket hyllat första framträdande på BAFTA 2026

Den 22 februari 2026, vid BAFTA-galan, gjorde Gracie Abrams sitt första offentliga framträdande tillsammans med Paul Mescal, en närvaro som omedelbart väckte reaktioner. Medan rykten hade cirkulerat i flera månader, markerade Londons röda matta en definitiv bekräftelse. Leenden och en påtaglig känsla av kamratskap: duon bekräftade vad många redan misstänkte. Utöver den sociala händelsen understryker detta framträdande främst Gracie Abrams växande framträdande plats på den internationella scenen.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Red Carpet Space (@redcarpetspace)

En konstnär avslöjad genom intimt skrivande

Gracie Abrams (dotter till regissören JJ Abrams) föddes 1999 i Los Angeles och fick först erkännande genom att dela sina egna kompositioner på sociala medier. Tidigt utmärkte sig hennes verk genom introspektivt och känsligt skrivande, centrerat kring känslor, relationer och sårbarheter.

År 2020 släppte hon sin första EP, "Minor", som fick kritikerros. Hennes mjuka röst och minimalistiska arrangemang tilltalade en publik som sökte autenticitet. Hon blev därmed en del av en ny våg av popsångerskor med minimalistisk estetik.

År 2023 bekräftade hon sin framgång med sitt första studioalbum, "Good Riddance", delvis producerat av den amerikanska musikern och grundaren av rockbandet "The National", Aaron Dessner. Projektet hyllades för dess sammanhängande ljud och dess mognad i texterna.

Internationellt erkännande

Gracie Abrams karriär tog fart när hon var med i Taylor Swifts "Eras Tour" som förband. Denna exponering gjorde det möjligt för henne att nå en mycket bredare publik, långt bortom hennes ursprungliga fanskara. På scenen har hon en återhållsam närvaro, fokuserad på musiken och känslorna. Hennes framträdanden hyllas regelbundet för sin uppriktighet och kontakt med publiken.

Dotter till regissören JJ Abrams har hon ofta förklarat att hon ville bygga sin egen karriär, utan att förlita sig på familjens berömmelse. Hennes hårda arbete och konsekvens verkar nu bevisa att hon hade rätt.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Emily Cheng (@emilychengmakeup)

En generation av sammankopplade konstnärer

Gracie Abrams tillhör en generation artister som växte upp med sociala medier. Hon delar med sig av glimtar från sitt dagliga liv, utdrag ur låtar under arbete och stunder i studion. Denna nära kontakt stärker hennes band med sin publik, som identifierar sig med hennes texter och direkta ton. Långt ifrån spektakulära uppvisningar föredrar hon enkel och personlig kommunikation. Hennes officiella partnerskap med Paul Mescal är en fortsättning på detta tillvägagångssätt: ett avvägt delande, men tillräckligt tydligt för att undvika tvetydigheter.

En bana i ständig utveckling

Vid 26 års ålder har Gracie Abrams etablerat sig som en av de stigande stjärnorna inom amerikansk alternativ pop. Med internationella turnéer, musiksläpp och konstnärliga samarbeten verkar hennes karriär vara ödesbestämd att vara lång. Även om hennes framträdande på BAFTA-galan 2026 gjorde hennes förhållande med Paul Mescal officiellt, är Gracie Abrams inte "Pauls partner". Hon är först och främst en singer-songwriter på uppgång, driven av intima texter och en känslighet som resonerar med en internationell publik.

Sammanfattningsvis bekräftar Gracie Abrams att hon är mycket mer än ett namn som förknippas med röda mattan: en fullfjädrad artist vars röst fortsätter att skapa sin egen väg.