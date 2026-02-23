I en gotisk klänning fängslar denna irländska modell ögat

I en röd klänning med gotiska accenter fascinerade den irländska reality-TV-personligheten, programledaren och modellen Maura Higgins bokstavligen BAFTA-galan 2026 röda mattan och förvandlade sitt framträdande till en sann modeframträdande.

Ett "vampyr"-framträdande på BAFTA-galan 2026

Vid ceremonin i London den 22 februari 2026 valde Maura Higgins en dramatisk, ultrastrukturerad, mörkröd kreation. Den irländska modellen, redan känd för sina tv-looks, bekräftade sin status som en "gotisk musa" med denna axelbandslösa klänning med en korsetterad överdel, vars halsringning bokstavligen tycktes sväva runt hennes hals.

Denna optiska illusion förstärktes av en skimrande svart utsmyckning, som skapade ett nästan övernaturligt mönster mot det röda. Baktill förlängde ett svart släp plagget, vilket gav intrycket av en skugga som följde henne steg för steg på röda mattan. Ensemblen bildade ett bärbart konstverk, någonstans mellan futuristisk couture och mörk romantik.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Front Page Pop x Brandon West (@frontpagepop)

Accessoarer och skönhetsprodukter

För att komplettera denna textilinspirerade look valde Maura Higgins långa, tunna svarta handskar, som förlängde hennes armar samtidigt som de framhävde den vampyrlika känslan i outfiten. Hennes hår, uppsatt i en låg knut, ramade in hennes ansikte och visade upp skulpterad makeup, en felfri hy, definierade konturer och sofistikerade nude läppar.

Genom att välja minimalistiska och koordinerade accessoarer lät Maura Higgins klänningen förbli det absoluta fokuset. Resultatet: en sammanhängande och magnetisk silhuett, tänkt som en helhet snarare än en enkel samling av plagg.

Från "Love Island" till modeikon

Maura Higgins medverkade första gången i den brittiska versionen av "Love Island" 2019 och har gradvis byggt upp en stark image genom att blanda reality-TV, animation och mode. Hon har setts i "Dancing on Ice", "Cooking with the Stars", "I'm a Celebrity… Get Me Out of Here!" och mer nyligen "The Traitors US", där hennes kläder – hattar, kostymer och avantgardistiska silhuetter – gjorde ett bestående intryck.

Samtidigt etablerade hon sig som modell och varumärkesambassadör, och mångdubblade mode- och skönhetssamarbeten, tills hon blev en fast del av röda mattan och på första raderna. I New York i januari 2026 skapade hon redan rubriker i en Christopher Kane-outfit utan byxor, som kombinerade en urringad kavaj, ett korsettbälte och svarta spetsstrumpbyxor.

Med denna röd- och svarta illusionsklänning på BAFTA-galan lämnar Maura Higgins den "blygsamma" stilen för att helt omfamna en gotisk och teatralisk estetik. Hon började som realitystjärna men har nu etablerat sig som en sann modeikon, kapabel att lysa lika starkt som de mest efterlängtade skådespelerskorna.