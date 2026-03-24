För att fira sin 50-årsdag valde Reese Witherspoon en glittrande klänning med fransar.

Den amerikanska skådespelerskan, producenten och affärskvinnan Reese Witherspoon firade sin 50-årsdag i en glittrande fransad klänning, omgiven av sina tre barn, vid en minnesvärd fest som delades på sociala medier.

En festlig och ljus miniklänning

För att fira sin 50-årsdag helgen den 22 mars 2026 valde "Legally Blonde"-skådespelerskan en skimrande pärlklänning helt täckt av böljande fransar. Detta retro-disconummer fångade ljuset i varje rörelse och skapade en fascinerande visuell effekt perfekt för dans. En video som publicerades av hennes äldste son, Deacon Phillippe (22), visade Reese Witherspoon posera med sina barn: glad pose, hår utsläppt, strålande leende – själva sinnebilden av lycka vid 50.

Deacons Instagram-inlägg blandade firande bilder, ett svartvitt vintagefoto på Reese med Ava och Deacon som barn, och ett nyligen tagen, avslappnat porträtt av Reese Witherspoon. Denna blandning av dåtid och nutid firade 50 år av liv, karriär ("Big Little Lies", "Sweet Home Alabama") och ett meningsfullt moderskap, utan onödiga förskönanden.

Familjen i hjärtat av festligheterna

Deacon bar en matchande cowboyhatt till sin yngre bror Tennessee (12), medan hans äldre syster Ava (26), ett perfekt namn för deras mamma, kompletterade looken i en svart spetsklänning och ett överdimensionerat iögonfallande bälte. Kvartetten strålade av tillgivenhet i detta privata ögonblick som snabbt blev viralt: "Grattis på födelsedagen till min mamma, som helt enkelt är bäst 🕺", skrev Deacon till bilden. Ava tillade i sin Instagram-story: "Grattis på 50-årsdagen, mamma! Vi är så lyckligt lottade att få älska och bli älskade av dig."

Reese Witherspoon lyste upp sin födelsedagsfest i denna festliga fransiga klänning, omgiven av sin sammansvetsade familj. Långt från klichéerna om att fylla tjugofem, förkroppsligar hon en glad och autentisk kvinna som inspirerar sina fans och sina barn.