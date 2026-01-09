Search here...

Jennifer Aniston krossar myten: hennes riktiga hårfärg kommer att överraska dig

Fabienne Ba.
Extrait du film « Les Millers »

Jennifer Aniston, en symbol för den "perfekta" kaliforniska blondinen sedan den populära amerikanska sitcomen "Vänner", har precis gjort en oväntad håravslöjande: hon är naturligt brunett. Den amerikanska skådespelerskan, regissören och producenten krossar en decennier gammal myt.

"Det är allt fejk!": Den ofiltrerade avslöjandet

I en reklamvideo för hennes märke Lolavie frågar ett fan henne: "Skulle du kunna gå tillbaka till att vara brunett?" Utan att tveka svarar Jennifer Aniston med ett leende: "Men JAG ÄR en brunett!" Hon visar upp sitt ikoniska långa blonda hår och tillägger: "Det är helt fejk." Hennes vän Courteney Cox, som är med henne, bekräftar humoristiskt detta genom att visa upp ett gammalt foto på Jennifer med mörkt hår: "Så här ser hon verkligen ut!"

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Före Rachel, den naturliga brunetten

Innan Jennifer Aniston spelade Rachel Green i "Vänner" och populariserade "Rachel"-frisyren som ett globalt fenomen, bar hon en varm, ljus brunett, långt ifrån hennes nuvarande look. I över 25 år har hennes signaturblonda hår faktiskt varit en salongsfrisyr. Skådespelerskan omfamnar denna förvandling fullt ut: "Många ikoniska blondiner, som Shakira eller Brigitte Bardot, är inte naturligt blonda. Det är en del av imagespelet."

En färg hon redan vågat bära.

Det här är inte första gången Jennifer Aniston har synts på bioduken med brunt hår. I "Horrible Bosses" (2011) kämpade hon för att behålla hårfärgen, som ansågs vara för långt ifrån hennes polerade image. "Vi var rädda att det inte skulle se ut som jag", sa hon då. Ironiskt nog var det hennes naturliga hårfärg.

På väg mot en återgång till brunt?

När Jennifer Aniston tillfrågades om en eventuell återgång till sin ursprungliga hårfärg svarade hon uppriktigt: "Jag skulle kunna gå tillbaka till att vara brunett, ja." Detta uttalande satte snabbt sociala medier och skönhetsfans i hetta.

Detta coming-out om hennes naturliga hår utmanar den omsorgsfullt odlade offentliga bilden av kändisar. Jennifer Aniston, länge uppfattad som arketypen för Hollywoodblondinen, påminner oss om att ingen ikon är statisk – och att bakom varje bild finns en verklighet som ibland är helt annorlunda.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Article précédent
Miley Cyrus skarpa svar till en fotograf

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Miley Cyrus skarpa svar till en fotograf

Miley Cyrus orsakade nyligen uppståndelse på Palm Springs International Film Festival under ett samtal med en fotograf. När...

Vid 59 års ålder är den här modellens utseende fängslande.

Chuando Tan, en singaporiansk fotograf och före detta modell född 1966, ståtar med ett slätt ansikte, en atletisk...

"Det är kroppen av en frisk kvinna": hon svarar på kritik om sin fysik

Lara Raj, medlem i K-popgruppen KATSEYE, bröt nyligen tystnaden inför en våg av toxiska kommentarer om sitt utseende....

Bradley Cooper svarar på anklagelser om plastikkirurgi

Bradley Cooper har äntligen satt stopp för mystiken kring sitt ansikte. Som gäst i podcasten " Smartless "...

Klädd i sportkläder visar Eva Longoria upp sin tonade figur

Bakom sitt legendariska leende och naturliga elegans döljer sig den amerikanska skådespelerskan, regissören, producenten och modellen Eva Longoria...

"Varför ska man behöva gifta sig för att vara lycklig?": Den här sångerskan bryter ett tabu

Rosé, den ikoniska rösten i den sydkoreanska K-pop-tjejgruppen Blackpink, talade nyligen öppet i podcasten Session 46: Rosé |...

© 2025 The Body Optimist