Jennifer Aniston krossar myten: hennes riktiga hårfärg kommer att överraska dig

Jennifer Aniston, en symbol för den "perfekta" kaliforniska blondinen sedan den populära amerikanska sitcomen "Vänner", har precis gjort en oväntad håravslöjande: hon är naturligt brunett. Den amerikanska skådespelerskan, regissören och producenten krossar en decennier gammal myt.

"Det är allt fejk!": Den ofiltrerade avslöjandet

I en reklamvideo för hennes märke Lolavie frågar ett fan henne: "Skulle du kunna gå tillbaka till att vara brunett?" Utan att tveka svarar Jennifer Aniston med ett leende: "Men JAG ÄR en brunett!" Hon visar upp sitt ikoniska långa blonda hår och tillägger: "Det är helt fejk." Hennes vän Courteney Cox, som är med henne, bekräftar humoristiskt detta genom att visa upp ett gammalt foto på Jennifer med mörkt hår: "Så här ser hon verkligen ut!"

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Före Rachel, den naturliga brunetten

Innan Jennifer Aniston spelade Rachel Green i "Vänner" och populariserade "Rachel"-frisyren som ett globalt fenomen, bar hon en varm, ljus brunett, långt ifrån hennes nuvarande look. I över 25 år har hennes signaturblonda hår faktiskt varit en salongsfrisyr. Skådespelerskan omfamnar denna förvandling fullt ut: "Många ikoniska blondiner, som Shakira eller Brigitte Bardot, är inte naturligt blonda. Det är en del av imagespelet."

En färg hon redan vågat bära.

Det här är inte första gången Jennifer Aniston har synts på bioduken med brunt hår. I "Horrible Bosses" (2011) kämpade hon för att behålla hårfärgen, som ansågs vara för långt ifrån hennes polerade image. "Vi var rädda att det inte skulle se ut som jag", sa hon då. Ironiskt nog var det hennes naturliga hårfärg.

På väg mot en återgång till brunt?

När Jennifer Aniston tillfrågades om en eventuell återgång till sin ursprungliga hårfärg svarade hon uppriktigt: "Jag skulle kunna gå tillbaka till att vara brunett, ja." Detta uttalande satte snabbt sociala medier och skönhetsfans i hetta.

Detta coming-out om hennes naturliga hår utmanar den omsorgsfullt odlade offentliga bilden av kändisar. Jennifer Aniston, länge uppfattad som arketypen för Hollywoodblondinen, påminner oss om att ingen ikon är statisk – och att bakom varje bild finns en verklighet som ibland är helt annorlunda.