Skateåkarens diskreta piercing fascinerar åskådarna.

Vid vinter-OS 2026 fängslade Alysa Liu publiken med mycket mer än bara sin elegans på isen. Samtidigt som hon vann guldmedaljen i friåkning för USA, drog den amerikanska konståkaren också uppmärksamhet till sig med en oväntad detalj: ett smycke (en piercing) dolt bakom hennes strålande leende.

En dold pärla bakom ett leende

När Alysa Liu höjde armarna i seger på prispallen avslöjade kamerorna en subtil metallisk glimt mellan hennes överläpp och tänder. Många misstog det först för ett tandtillbehör, innan de upptäckte att det var en piercing som kallas "smiley". Detta smycke, placerat på överläppens frenulum (det lilla ligamentet som förbinder läppen med tandköttet), är praktiskt taget osynligt i vila. Det blir bara synligt med ett brett leende eller en skrattutbrott, som en hemlig detalj som bara avslöjas i glädjeuttryck. En perfekt stilistisk touch för en atlet med ett så smittande leende.

Beroende på individens anatomi och längden på det valda smycket kan denna piercing sträcka sig mer eller mindre lågt på framtänderna. Vissa ringar nuddar knappt framtänderna och förblir mycket diskreta, medan andra faller något lägre och blir mer synliga när leendet vidgas, som Alysa Lius. Således varierar dess utseende naturligtvis: knappt märkbar i ett blygt leende, fångar den ljuset mer under ett hjärtligt skratt. Detta subtila samspel mellan diskretion och briljans bidrar till dess charm – ett nästan hemligt smycke, som bara avslöjas i de ljusaste ögonblicken.

En touch av hemlagad djärvhet

Det mest överraskande? Alysa Liu gjorde det själv. I en intervju med TMJ4 News avslöjade konståkaren att hon hade piercat området två år tidigare . "Jag bad min syster hålla mig för läppen medan jag tittade i spegeln, och sedan bara piercade jag den med nålen", berättade hon och skrattade. En gest som perfekt återspeglar hennes fria och kreativa personlighet.

Men även om anekdoten kan verka roande är den inte på något sätt ett exempel att följa. Att pierca sig själv medför verkliga risker, särskilt när det gäller munnen. Detta område är särskilt känsligt och exponerat för bakterier: en infektion kan utvecklas snabbt, för att inte tala om riskerna för blödning, skada på läppens frenulum eller komplikationer relaterade till dålig läkning. För alla som funderar på att pierca är det viktigt att besöka en licensierad piercingstudio som följer strikta hygienstandarder och använder steril engångsutrustning. Att pierca kroppen är aldrig en trivial sak – och ännu mindre i munnen – och förtjänar att hanteras med allvar och försiktighet.

En avgjort "alternativ" signatur

Alysa Liu beskriver villigt sin look som "alternativ". Mellan sina piercingar och färgade ränder verkar varje detalj berätta en historia. "Som ringarna på ett träd vill jag varje år lägga till en ny gloria runt mitt hår", förklarar hon. Hennes estetiska val återspeglar en stark personlighet och en önskan att uttrycka sig utanför konventionerna inom traditionell konståkning.

Alysa Liu visar att sportslig excellens och individualitet kan kombineras. Hennes unika leende, en symbol för både seger och individualitet, illustrerar en ny generation idrottare: begåvade och stolta över att hävda sin individualitet, både på och utanför isen.