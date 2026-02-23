På stranden strålar Jessica Alba i en tvådelad outfit.

Solsken, kärlek och en touch av konst: det var den perfekta cocktailen som Jessica Alba bjöd sina fans på Alla hjärtans dag. Den amerikanska skådespelerskan, modellen och entreprenören delade nyligen bilder från sin vistelse i Miami med sin partner, den amerikanske skådespelaren av colombiansk och mexikansk härkomst, Danny Ramirez, där hon blandade en romantisk atmosfär med en självsäker stil.

En konstnärlig blick på sanden

Bland bilderna som delades på Instagram väckte Jessica Alba uppmärksamhet med en strandoutfit med ett abstrakt svartvitt mönster som påminner om penseldrag. De naturliga vågorna i håret och enkelheten i hennes smycken gav en touch av avslappnad elegans, trogen hennes medfödda stilkänsla.

Ömhet och medkänsla i varje ögonblick

Skådespelerskan visade inte bara upp sin look; hon gav också sina följare en ömsint glimt. På en bild som blev viral ser vi den amerikanske skådespelaren av colombiansk och mexikansk härkomst, Danny Ramirez, ge henne en kyss på kinden medan de båda bär matchande kepsar. På en annan håller han upp en skylt som lyder månadens mest romantiska fråga: "Vill du vara min Valentine?"

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Jessica Alba (@jessicaalba)

Ett diskret men nära par

Sedan de officiellt förhöll sig hösten 2025 har Jessica Alba och Danny Ramirez framstått som ett sammansvetsat par. Deras resa till Miami är ett bevis på denna underbara kemi. Jessica Alba skrev ett glittrande "Miami minute ❤️🔥" till sitt inlägg, vilket perfekt fångade resans stämning.

Mellan personliga projekt och stunder delade med sin partner strålar Jessica Alba och bevisar att mildhet kan återfödas efter motgångar. Hennes smittande livsglädje och distinkta stil fortsätter att fängsla hennes fans världen över.