På sin födelsedag antar Paris Hilton en "strandbarbie"-look

Léa Michel
@parishilton/Instagram

Den amerikanska affärskvinnan och mediepersonligheten Paris Hilton firade sin 45-årsdag den 17 februari 2026 på en drömstrand i Turks- och Caicosöarnas skärgård, omgiven av rosa och kaliforniska vibbar.

"Kustbarbie"-look på den fina sanden

Paris Hilton delade en Instagram-karusell med bildtexten "Födelsedag i paradiset med @ParivieBeauty", och förvandlade sin semester till en fullfjädrad Barbiecore-fest. På det första fotot promenerar hon längs strandlinjen, iklädd en vit, beskuren t-shirt prydd med ljusrosa snäckskal och jeansshorts. En vit kaptensmössa, överdimensionerade solglasögon och en pastellfärgad tygväska kompletterar denna avslappnade "kust-Barbie"-känsla. Det turkosa vattnet i bakgrunden skapar det "perfekta" vykortet, och fansen exploderar i kommentarerna: hjärt-emojis, "Kapten!" och "Bokstavligen en Barbie, jag älskar den!"

Paris Hilton dök också upp i en vit baddräkt med espadriller på fötterna, och höll stolt i en neonrosa uppblåsbar "PARÍVIE" (hennes skönhetsmärke). Hon strålade som en födelsedagsdrottning, och reaktionerna var entusiastiska: "Grattis på födelsedagen drottning, sommarregering" eller "Jag lever ställföreträdande, jag behöver semester!"

En rosa och entreprenöriell fest

Det här inlägget är inte bara en enkel semesterberättelse: det visar upp "Parivie Beauty", vilket bevisar att Paris Hilton blandar affärer och nöjen som ingen annan. Som vanligt förvandlade hon sin födelsedag till ett "Insta-perfekt" evenemang, komplett med vit sand, puderrosa dekor och en solig atmosfär. Den tidigare stjärnan från "The Simple Life" bevisar att hon bemästrar konsten att festa ... och konsten att berätta historier. Varje detalj verkar noggrant genomtänkt: de koordinerade kläderna, de glittrande accessoarerna och de subtila nickningarna till hennes värld.

Ingenting lämnas åt slumpen – allt bidrar till att skapa en uppslukande upplevelse som är lika lyxig som den är rolig. Paris Hilton utnyttjar sitt popkulturella DNA och sin starka känsla för varumärkesbyggande för att förvandla ett personligt ögonblick till en livsstilsföreställning. Resultatet: en födelsedag som blir en marknadsföringskampanj, viralt innehåll och ett stiluttryck.

I slutändan visar Paris Hilton, ikonen från 2000-talet som blev framgångsrik affärskvinna, att hon har utvecklats med tiden. Hon påminner oss också om att ålder bara är en detalj jämfört med hennes "rosa imperium". Inlägget är en stor succé och får hennes fans att drömma om sandstränder och bad!

