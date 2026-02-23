Som en "kroppspositiv" influencer talar hon om sin "kontroversiella" relation till rörelsen.

Gabriella Lascano, en ledande figur inom kroppspositivitetsrörelsen under lång tid, överraskade sin gemenskap genom att distansera sig från den. I en opinionsvideo reflekterar hon över en resa präglad av egenmakt, tvivel och kontroverser.

Från egenmakt till ifrågasättande

Gabriella Lascano, som följs av över 600 000 personer på Instagram och TikTok, har sedan 2010 etablerat sig som en kraftfull röst för kvinnor i större storlekar. Mode, skönhet, självförtroende: hennes innehåll hyllar kroppen med stolthet. Hon har samarbetat med varumärken och inspirerat tusentals kvinnor att återta sin image.

Ändå, vid sin högsta vikt – runt 181 kilo – förklarar hon att hon kände sig "fysiskt begränsad". Att bära klackar blev svårt, och vissa flygplanssäten och attraktioner var otillgängliga för henne. Gradvis infann sig en känsla av obehag. Hon berättar att hon kände sig som om hon höll fast vid en alltmer radikal diskurs, där vissa ord som "fetma" eller "avsiktlig viktminskning" avvisades direkt. Hennes ursprungliga avsikt var självkärlek, men hon säger att hon började ifrågasätta den: borde acceptans utesluta all reflektion över hälsa?

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Gabriella Lascano (@gabriellalascano)

Vändpunkten och videon som splittrade människor

I december 2022 fungerade dödsfallen av två framstående personer inom rörelsen – Jamie Lopez, som dukade under för hjärtkomplikationer, och Brittany Sauer, som hade uttryckt ånger över sina matvanor – som en väckarklocka. Gabriella medger att hon insåg att hon kanske ignorerade vissa varningstecken.

År 2023 publicerade hon en video som blev viral. I den hävdade hon att hälsa är en påtaglig verklighet: hjärtsjukdomar, diabetes och organsvikt existerar, och att oroa sig för dem är enligt hennes uppfattning inte en handling av fettfobi. Dessa kommentarer utlöste en massiv motreaktion. Anklagad för att förråda rörelsen fann hon sig kritiserad och utfryst av en del av samhället som hade stöttat henne.

Att bli av med etiketten, inte självkärlek

Sedan dess har Gabriella Lascano distanserat sig från rörelsen för kroppspositivitet. Hon fortsätter att skapa livsstilsinnehåll, men utan att officiellt alliera sig med det. För henne är det möjligt att djupt älska sig själv samtidigt som man erkänner att vissa medicinska risker finns. Hennes berättelse belyser en klyfta: mellan egenmakt och rädslan för att förnekta sin hälsa – även om det är viktigt att introducera en grundläggande nyans.

Hälsa och vikt: se upp för genvägar

Att vara överviktig betyder inte nödvändigtvis att man är ohälsosam. Att vara smal garanterar inte god hälsa. Den medicinska verkligheten är oändligt mycket mer komplex än den synliga silhuetten. Man kan leva i en stor kropp och ha utmärkta blodprover, stabilt blodtryck och regelbunden fysisk aktivitet. Omvänt kan man vara smal och lida av osynliga hjärt-, ämnesomsättnings- eller psykiska störningar. Ändå övervakar samhället överviktiga människors hälsa noggrannare än smala människors.

Så snart en kvinna är överviktig blir hennes hälsa en offentlig fråga. Människor oroar sig för henne. De projicerar risker på henne. De gör antaganden. När en smal kvinna anammar så kallade skadliga vanor är den kollektiva oron mycket mer diskret. Denna asymmetri avslöjar en partiskhet: att automatiskt associera vikt med dålig hälsa är en form av fetfobi.

Det finns många anledningar till varför någon kan gå upp i vikt: hormonella faktorer, genetik, medicinska behandlingar, ätstörningar, socioekonomiska förhållanden och kronisk stress. Att reducera en kropp till en hälsoindikator är vetenskapligt felaktigt och orättvist mot mänskligheten.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Gabriella Lascano (@gabriellalascano)

En debatt som förtjänar nyansering

Gabriella Lascanos berättelse bör inte användas för att bekräfta idén att "att vara fet = att vara sjuk", utan snarare för att öppna upp ett mer moget utrymme för diskussion. Ja, hälsa måste förbli en prioritet, oavsett din vikt. Nej, den bör inte bli ett vapen som får dig att känna dig skyldig eller stigmatisera dig. Du har rätt att älska din kropp som den är idag. Du har också rätt att vilja ta hand om den annorlunda imorgon. Dessa två önskningar utesluter inte varandra.

I slutändan påminner Gabriella Lascanos berättelse oss om att sociala rörelser utvecklas och att individuella erfarenheter är olika. Självacceptans utesluter inte hälsomedvetenhet, men hälsa bör aldrig användas för att bedöma en kropp. Oavsett om den är smal, fet, muskulös etc., förtjänar din kropp respekt. Det viktigaste är inte att anpassa sig till en etikett, utan att odla en tydlig, vänlig och fri relation med dig själv.