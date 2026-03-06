Sångerskan Rosalía gör ett oväntat uttalande om sin typ av man

Under en Spotify-intervju i Buenos Aires släppte den spanska sångerskan, låtskrivaren, musikern, producenten och skådespelerskan Rosalía en bomb om sina romantiska kriterier: "Min typ av man? Han måste vara homosexuell." Detta svar överraskade många och återupplivade spekulationer om hennes sexuella flyt.

Assertiv flytande, utan etiketter

Under Spotifys A/Presenta frågade den argentinska författaren Mariana Enríquez Rosalía: "Vilken egenskap gillar du mest hos män?" Rosalía svarade omedelbart: "Att han är gay." De två kvinnorna brast ut i skratt, och Mariana Enríquez tillade: "Tja, vi är två!"

Rosalía utvecklar: ”Det är roligt att vi separerar de två, för det första som attraherar någon är en egenskap de besitter.” För kvinnor värdesätter hon humor. År 2024, i en intervju med tidningen ELLE, förtydligade Rosalía: ”Jag tänker på frihet. Det är det som vägleder mig”, och avfärdade alla stela kategorier.

Förflutet med Hunter Schafer och rykten

Rosalía dejtade kort den amerikanska skådespelerskan, regissören, manusförfattaren och modellen Hunter Schafer ("Euphoria") 2019. Hunter bekräftade 2024 att de hade en "vacker och varaktig vänskap". Sångerskan, som har samarbetat med den amerikanska sångerskan, låtskrivaren och skådespelerskan Billie Eilish och rapparen Bad Bunny, ansluter sig till ensemblen för säsong 3 av serien "Euphoria".

Ett uttalande som skapar mycket uppmärksamhet

Denna uppriktighet speglar normernas utveckling: att fira djup vänskap, humor och frihet bortom kön. Rosalía förkroppsligar sannolikt en flytande generation där kärlek inte definieras av kategorier.

I slutändan är Rosalía både oroande och befriande. Denna intima skildring av relationer hyllar kärlekens flytande form utan tabun och påminner oss om att attraktion överskrider etiketter. En superstjärna som lever fritt – och det är inspirerande!