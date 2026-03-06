Sångerskan Rosalía gör ett oväntat uttalande om sin typ av man

Léa Michel
@rosalia.vt/Instagram

Under en Spotify-intervju i Buenos Aires släppte den spanska sångerskan, låtskrivaren, musikern, producenten och skådespelerskan Rosalía en bomb om sina romantiska kriterier: "Min typ av man? Han måste vara homosexuell." Detta svar överraskade många och återupplivade spekulationer om hennes sexuella flyt.

Assertiv flytande, utan etiketter

Under Spotifys A/Presenta frågade den argentinska författaren Mariana Enríquez Rosalía: "Vilken egenskap gillar du mest hos män?" Rosalía svarade omedelbart: "Att han är gay." De två kvinnorna brast ut i skratt, och Mariana Enríquez tillade: "Tja, vi är två!"

Rosalía utvecklar: ”Det är roligt att vi separerar de två, för det första som attraherar någon är en egenskap de besitter.” För kvinnor värdesätter hon humor. År 2024, i en intervju med tidningen ELLE, förtydligade Rosalía: ”Jag tänker på frihet. Det är det som vägleder mig”, och avfärdade alla stela kategorier.

Förflutet med Hunter Schafer och rykten

Rosalía dejtade kort den amerikanska skådespelerskan, regissören, manusförfattaren och modellen Hunter Schafer ("Euphoria") 2019. Hunter bekräftade 2024 att de hade en "vacker och varaktig vänskap". Sångerskan, som har samarbetat med den amerikanska sångerskan, låtskrivaren och skådespelerskan Billie Eilish och rapparen Bad Bunny, ansluter sig till ensemblen för säsong 3 av serien "Euphoria".

Ett uttalande som skapar mycket uppmärksamhet

Denna uppriktighet speglar normernas utveckling: att fira djup vänskap, humor och frihet bortom kön. Rosalía förkroppsligar sannolikt en flytande generation där kärlek inte definieras av kategorier.

I slutändan är Rosalía både oroande och befriande. Denna intima skildring av relationer hyllar kärlekens flytande form utan tabun och påminner oss om att attraktion överskrider etiketter. En superstjärna som lever fritt – och det är inspirerande!

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Article précédent
Elegansen hos denna brittiska modell är fängslande i Paris
Article suivant
Vid 60 överraskar Brooke Shields med en bohemisk look

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vid 60 överraskar Brooke Shields med en bohemisk look

Den amerikanska skådespelerskan och modellen Brooke Shields imponerade på Chloés första rad under sin första Paris Fashion Week...

Elegansen hos denna brittiska modell är fängslande i Paris

Den brittiska modellen och skådespelerskan Rosie Huntington-Whiteley har fängslat Instagram från den franska huvudstaden. Hennes fotokarusell, med den...

Denna Formel 1-förare delar bilder från sitt bröllop och berör fansen

Ferraristjärnan Charles Leclerc har avslöjat bakom kulisserna detaljerna kring sitt "hemliga" borgerliga bröllop med Alexandra Saint Mleux, och...

"Jag känner mig lyckligt lottad": Den här toppmodellen delar med sig av sitt vardagsliv som mamma

Den brasilianska supermodellen Gisele Bündchen, som länge varit förknippad med catwalken och internationella kampanjer, talar nu om en...

Med "disco-lockar" överraskar Jessica Alba i en 1970-talsinspirerad klänning.

Jessica Alba gör en triumferande återkomst till retro-estetiken med en Instagram-"fotodump" som återupplever sjuttiotalet. Långt ifrån sin vanliga...

"Katter är inte vänliga djur": sångerskans kommentarer skapar kontrovers

Den amerikanska rapparen Doechii utlöste nyligen en storm på Threads genom att rakt ut säga att katter "inte...