Denna Formel 1-förare delar bilder från sitt bröllop och berör fansen

Ferraristjärnan Charles Leclerc har avslöjat bakom kulisserna detaljerna kring sitt "hemliga" borgerliga bröllop med Alexandra Saint Mleux, och berört miljontals fans med enkelheten och elegansen på denna intima dag. Bilderna som delas på Instagram visar ett strålande par och genuin kärlek.

En rörande borgerlig ceremoni i Monaco

Den 28 februari 2026 sa Charles och Alexandra "Ja" i en diskret borgerlig ceremoni. Han bar en åtsittande krämfärgad kostym med grå slips, och hon bar en lång elfenbensfärgad spetsklänning med skimrande fjärilsmotiv. Charles skrev till bilden: "En dag vi aldrig kommer att glömma. Del 1 är klar, del 2 blir nästa år med alla våra nära och kära."

Legendarisk avfärd i en vintage Ferrari

Det nygifta paret susade iväg i en Ferrari 250 Testa Rossa från 1957 (9 miljoner pund), han körde, hon bar hennes vita bukett. Denna virala bild med Monaco och havet som bakgrund satte fansen i schack: "Det ser ut som en film", "Magiskt ögonblick". Deras hund Leo, i en mini-smoking, poserade med dem i bilen – dagens oväntade stjärna.

Alexandra delar med sig av sin glädje på Instagram

Alexandra Saint Mleux publicerade ett porträtt på en balkong med utsikt över havet: "Dröm. Jag längtar tills jag får gifta mig med dig igen nästa år." Hennes Instagram-biografi lyder nu "Alexandra Leclerc 🦋", vilket avslutar detta nya kapitel.

Fans i tårar över så mycket skönhet

Reaktionerna svämmar över av känslor: ”Det är så vackert”, ”Underbart, du förtjänar all lycka.” Många berömmer parets diskretion, i kontrast till Formel 1-förarnas vanliga prålighet.

Från förfrågan till dubbelfest

Efter ett romantiskt frieri i november 2025 markerar denna borgerliga ceremoni "del 1". En stor familjefest är planerad för 2027. Tillsammans i två år är de det mest beundrade Formel 1-paret.

Med dessa bilder av ett borgerligt bröllop som var både elegant och intimt förvandlade Charles Leclerc och Alexandra Saint Mleux ett privat ögonblick till ett universellt. Deras legendariska Ferrari, Leo i smoking och deras innerliga uttalanden är verkligen gripande: detta är kärlekens riktiga Grand Prix.