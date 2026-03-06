Med "disco-lockar" överraskar Jessica Alba i en 1970-talsinspirerad klänning.

Jessica Alba gör en triumferande återkomst till retro-estetiken med en Instagram-"fotodump" som återupplever sjuttiotalet. Långt ifrån sin vanliga kaliforniska stil överraskar "Trigger Warning"-skådespelerskan med discolockar och en zebramönstrad klänning.

Från voluminösa designerlockar till den perfekta boben

På den första bilden har Jessica en voluminös, lockig man med mittskillnad, vilket påminner om 70-talets discoikoner. Tillsammans med XXL-örhängen i guld och malvafärgad makeup står denna frisyr i kontrast till hennes vanliga mjuka vågor och sätter den festliga tonen för karusellen.

Zebramönstrad halterneckklänning: höjdpunkten på visningen

Showens stjärna? En halterneck-maxiklänning i zebramönster, med nyckelhålsöppning vid bysten och ett böljande fall. Detta retroplagg skulpterar hennes figur samtidigt som det påminner om gångna tiders divor. Ett modeval som påminner om disco-återupplivandet.

”Lite vanlig programmering”, skrev hon busigt i bildtexten. Bortsett från den dominerande 90-talsminimalismen omfamnar Jessica Alba sjuttiotalets återupplivande med övertygelse. Discolockar, djurmönster, jättestora örhängen: hon bevisar att man kan vrida på årtionden med elegans.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Jessica Alba (@jessicaalba)

Återvänder från Milano med sin dotter Haven

Nyss efter en 48-timmars virvelvindsresa till Milano med sin 14-åriga dotter Haven, blandar Jessica Alba reseminnen och positiva mantran i den här videon. Margarita i handen, lekfulla poser med sina barn, inspirerande citat: allt utstrålar livsglädje efter modeveckan.

Med sina discolockar och zebramönstrade halterneckklänning gör Jessica Alba en comeback från sjuttiotalet som elektrifierar Instagram. Långt bort från de blygsamma vågorna återuppfinner hon sin stil med elegans: en fotodump som får dig att vilja gräva fram vinylskivor och streamingplattformar!

