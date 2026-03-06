"Katter är inte vänliga djur": sångerskans kommentarer skapar kontrovers

Den amerikanska rapparen Doechii utlöste nyligen en storm på Threads genom att rakt ut säga att katter "inte är särskilt vänliga djur". Hennes raka ord antände en storm bland kattälskare och återuppväckte den urgamla debatten mellan "team cat" och "team dog".

Internetanvändare jamar av ilska

”Folk beter sig som om det vore ett brott att hata katter när de inte är riktigt vänliga”, utbrast Doechii. Hon tillade: ”De vill inte bli domesticerade, lämna dem ifred! Man blir riven och slagen av sina egna husdjur, jag kan inte fatta det haha.”

Reaktionerna var omedelbara: en användare försvarade sin katt "som beter sig som en hund", varpå Doechii svarade: "Observera att du gillade honom för att han betedde sig som en hund... QED." Inför anklagelser om stereotyper envisades hon: "Om jag ber en kattägare att kavla upp ärmen kommer den att slitas sönder."

Doechii står fast: "Det är ömsesidigt."

Trots alla uppvisningar av kattlig tillgivenhet förblir rapparen oberörd: "Det är ömsesidigt", svarar hon till de som antyder att katter inte gillar henne. Hon medger dock att hon beundrar de "vackra ögonen" på en katt som postats i kommentarerna, ett bevis på att hon inte är helt och hållet "kattmotståndare".

Respektera alla djur

Låt oss komma ihåg att djur, som helhet, helt enkelt vill leva i fred. Vissa söker människors närhet och tillgivenhet, andra föredrar helt enkelt deras lugn, men ingen förtjänar att bli hatad för sin natur. Katter, hundar och andra arter har alla sin egen personlighet och sätt att interagera med oss. Snarare än att ställa känsligheter mot varandra är det viktigaste att visa vänlighet mot alla levande varelser som vi delar planeten med. En jord där människor och djur samexisterar respektfullt kan trots allt bara vara en bättre plats.

I slutändan berörde Doechii en nerv: villkorslös kärlek till katter. Hans frispråkighet är lika underhållande som den är splittrande och påminner oss om att inte ens Grammy-stjärnor vinner över alla när de ställs inför en motsträvig katt.