Gwyneth Paltrows outfit, som anses vara "begränsande", splittrar internetanvändare

Den amerikanska skådespelerskan och sångerskan Gwyneth Paltrow gjorde en mycket märkbar återkomst till Oscarsgalan 2026 med en spektakulär vit klänning... men en som också ansågs vara "mycket restriktiv, till den grad att den fullständigt splittrade internetanvändare".

En spektakulär klänning som anses vara "opraktisk"

För sitt första Oscarsgalan-framträdande på 11 år valde "Marty Supreme"-skådespelerskan en lång vit klänning med visuellt slitsar hela vägen ner i sidorna. Framifrån liknade outfiten en minimalistisk klänning, men så fort hon vände sig om avslöjades stora paneler av kristallbeklädd mesh, likt en inre catsuit, vilket blottade hela hennes sida.

I en "gör sig redo"-video som publicerades på Goops YouTube-kanal anförtrodde Gwyneth sin dotter Apple att hon bokstavligen var tvungen att "sys in" i klänningen, och att overallen som bars under helt enkelt hindrade henne från att gå på toaletten: hon förklarade att hon "inte kunde kissa under hela ceremonin" .

En outfit som väcker debatt på nätet

På sociala medier utbröt reaktionerna snabbt. Å ena sidan berömde många Gwyneth Paltrows djärvhet och stil och bedömde klänningen som "sublim", "ultramodern" och "perfekt för hennes stora återkomst till röda mattan".

Å andra sidan kritiserade många internetanvändare kläderna och ansåg dem vara "för komplicerade" och "orealistiska", där vissa beskrev dem som en "obekväm look" och andra uttryckte chock över att en klänning behövde sys fast på kroppen och förhindrade toalettbesök. Flera kommentarer fördömde också ett mode "frikopplat från vardagen", där skådespel prioriteras framför komfort och rörelsefrihet.

Kort sagt, vid skådespelargalan 2026 bar Gwyneth Paltrow redan en svart klänning som väckte stor uppståndelse. Med denna vita silhuettsprund i sidorna bekräftar hon en "mer teatralisk" stil, även om det innebär att acceptera "extrema" begränsningar ... och utlöser en hetsig debatt om gränsen mellan haute couture och minimal komfort.