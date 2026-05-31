"En brasiliansk skönhet": denna skådespelerska skapar sensation i en skulptural klänning

Léa Michel
@brunamarquezine / Instagram

Den brasilianska skådespelerskan Bruna Marquezine gjorde verkligen intryck när hon blev inbjuden till Mondepars modevisning. I São Paulo valde hon en svart klänning med en slående struktur, hyllad som en av kvällens mest omtalade looks. Ett utseende med diskret elegans och struktur.

En svart klänning med ett arkitektoniskt utseende

För tillfället valde Bruna Marquezine en lång, axelbandslös svart klänning med en korsettliknande överdel som omfamnade en ren, åtsittande siluett. Den mest slående detaljen var midjan: en geometrisk, spetsig avslutning vid höfterna, ett slags återuppfinnad peplum som påminner om modern benstomme. Den långa, avsmalnande kjolen förlängde denna smala linje och skapade en tydligt minimalistisk estetik. I kommentarerna uttryckte många internetanvändare sin beundran och beskrev Bruna Marquezine som en "brasiliansk skönhet" och en "strålande kvinna".

Minimalistiska accessoarer

Trogen sin diskreta stil kompletterade Bruna Marquezine sin outfit med smala svarta solglasögon, vilket gav en grafisk touch till helhetsintrycket. Hennes frisyr, en kort, vågig, mörkbrun bob, framhäver outfitens moderna känsla, medan en mörk manikyr kompletterar looken. Den helsvarta ensemblen framhäver plaggets snitt och konstruktion.

Med detta val bekräftar Bruna Marquezine sin bekvämlighet i modevärlden, efter att ha gjort ett flertal framträdanden på stora evenemang. Med rena linjer, en monokrom palett och noggrant utformade detaljer skapade hon en av de mest framstående lookerna i Mondepars-visningen: en demonstration av stil som kombinerar modernitet och elegans.

