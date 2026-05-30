"Jag gillar inte mina rynkor": Vid 85 års ålder talar sångerskan Joan Baez öppet.

Den amerikanska folksångerskan och låtskrivaren Joan Baez fortsätter att visa samma uppriktighet. Inbjuden i en podcast talade hon öppet om åldrande och sin relation till sin kropp.

"Jag gillar inte mina rynkor": ett uppriktigt erkännande

Det var i podcasten Wiser Than Me , med den amerikanska skådespelerskan, komikern, tv-producenten och sångerskan Julia Louis-Dreyfus som värd, som Joan Baez tog upp ämnet åldrande. När hon fick frågan om sitt förhållande till åldern bekände hon: "Jag gillar inte mina rynkor." Hon tillade sedan humoristiskt att även om vissa kvinnor säger att de har "slutit fred" med sina, så är det inte riktigt fallet för henne, trots hennes ansträngningar. "Men det är inte så illa", skämtade hon.

Kosmetisk kirurgi? "Inte direkt."

När Julia Louis-Dreyfus frågade henne om hon någonsin hade övervägt kosmetisk kirurgi svarade Joan Baez: "Inte direkt." Liksom många kvinnor, anförtrodde hon sig, tittar hon ibland i spegeln och drar kinderna bakåt för att föreställa sig resultatet. Hon erkände till och med att hon en gång hade övervägt att ta bort "den där biten hud som hängde" ovanför ögonlocken. Innan hon helt enkelt drog slutsatsen att hon hade "ändrat åsikt".

Bortom rynkorna har Joan Baez en nyanserad syn på sin ålder. Hon medger till och med att hon innerst inne känner sig som om hon knappt vore över 70. Det bästa, enligt henne? Denna "livstids ackumulering": kunskap, känslor, relationer, möten. "Man kan inte förneka att man får något med åren", sammanfattar hon. "Avvägningen", säger hon, är just dessa rynkor som hon fortfarande kämpar med att acceptera.

Dans som ett utrymme för frihet

Joan Baez har en hemlighet för att odla sin energi och balans: dans. Hon berättar om hur hon träffade ett medium i Tyskland som, efter att ha ritat upp sitt astrologiska horoskop, delade en tanke som har etsat sig fast i hennes minne. Enligt honom var den verkliga anledningen till hennes närvaro här, medan hon var på jorden för att måla, rita, sjunga och vara aktivist, ... att dansa.

En idé som djupt resonerade med henne. ”Det är där min frihet föds”, förklarar Joan Baez. Så fort musiken börjar försvinner oron och rörelsen kommer naturligt. Hon dansar inte nödvändigtvis varje dag, utan tar ”varje möjlighet att låta sig ryckas med av rytmen” – ett sätt för henne att röra sig och ta hand om sig själv med njutning.

En folkmusiklegend med en "extraordinär" karriär

Joan Baez, en viktig figur inom folkmusik och en outtröttlig aktivist, har satt sin prägel på historien långt bortom sina sånger. Hon var nyligen föremål för dokumentären "Joan Baez: I Am a Noise" (2023) och porträtterades av Monica Barbaro i filmen "A Complete Unknown" (2024), som fokuserar på Bob Dylans uppgång – som hon stod nära i början av 1960-talet.

Joan Baez bevisar därmed att man kan åldras utan mask eller låtsas. Genom att säga att hon inte gillar sina rynkor samtidigt som hon vägrar operation, erbjuder hon en sällsynt och befriande röst.