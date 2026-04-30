Amal Clooney ändrar sin stil radikalt och det går inte obemärkt förbi.

Den libanesisk-fransk-brittiska advokaten – hustru till den amerikanske skådespelaren George Clooney – Amal Clooney har alltid förkroppsligat klassisk elegans på röda mattan: långa klänningar, oklanderliga klippningar, böljande hår och en raffinerad, diskret stil. Den 27 april 2026 bestämde hon sig för att överraska alla genom att bryta med denna tidlösa image.

Chaplin-galan, en kväll till hyllning till George

Den 51:a Chaplin Award-galan hölls på Alice Tully Hall i New Yorks Lincoln Center – det största årliga filmevenemanget på Lincoln Center, som varje år hyllar betydande bidrag till filmvärlden. Den amerikanske skådespelaren George Clooney var pristagaren 2026. På röda mattan berättade han för People att det var "galet" och "lite pinsamt" – men också "kul" att ta emot priset. När han fick frågan om sina förberedelser skämtade han: "Man förbereder sig inte – man dricker."

Den lila Balenciaga-miniklänningen som bryter med allt

Amal Clooneys vanliga signaturlook på röda mattan är den golvlånga klänningen, så den här looken representerade ett riktigt avvikande inslag. För den 51:a Chaplin Award-galan bar hon en djuplila miniklänning från Balenciagas vårkollektion 2026, designad av Pier Paolo Piccioli. Den off-shoulder-toppen var konstruerad med ett kappliknande fall inspirerat av tulpanen. Den kortare, mer åtsittande kjolen avslutades med en tygpanel baktill som förlängde den lager-på-lager-effekten.

Amal Clooney kompletterade sin outfit med guldfärgade pumps med spetsiga tå och en guldfärgad kuvertväska från Begüm Khan. Till smycken valde hon Cartier: Panthère de Cartier-örhängen med leopardmotiv och smaragdgröna ögon, ett Clash de Cartier-armband och en Indomptables-ring i form av ett juvelbesatt djur.

En knut och nya slingor, en total förvandling

"Förändringen" stannade inte vid klänningen. Amal är känd för sitt långa, glansiga hår, men hennes hårstylist Dimitris Giannetos – som nyligen hade mjukat upp sin färg med ljusare slingor – valde en sällsynt, spänstig hästsvans, vilket bidrog till känslan av en ny riktning. Dessa nya lockar kallades "La Panthère-slingor" av stylisten, som beskrev dem som "djärva men ändå enkla och mycket eleganta".

En blick som splittrar online

Reaktionen från pressen och internetanvändarna var omedelbar – och blandad. Vissa berömde djärvheten i detta brott med hennes vanliga stil, medan andra beklagade avsaknaden av den "klassiska sofistikering" som vanligtvis gör Amal Clooney till en av de bäst klädda personerna i världen.

Den här typen av debatt är främst en påminnelse om hur kvinnors utseende fortsätter att granskas, kommenteras och bedömas överdrivet. Varken deras kroppar eller deras klädval bör vara föremål för ständig offentlig utvärdering. Och framför allt är "modernitet" eller "djärvhet" inte oförenliga med elegans: Amal Clooney som bär en kort klänning gör henne inte mindre chic. Stil mäts inte utifrån längden på en fåll eller utifrån hur strikta regler följs.

En lila miniklänning, en chignon, leopardmönstrade smycken – Amal Clooney var inte en som överraskade. Men på den 51:a Chaplin Award Galan gjorde hon det. Oavsett om du gillar förändringen eller inte, bevisar den en sak: även efter år av röda mattor är hon fortfarande kapabel att skapa uppståndelse.