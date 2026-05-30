Singel vid 56 års ålder hävdar Jennifer Lopez att hon aldrig har varit lyckligare.

Anaëlle G.
Den amerikanska skådespelerskan, sångerskan, producenten och affärskvinnan Jennifer Lopez öppnade upp om sitt singelliv under sitt framträdande i " Jimmy Kimmel Live! ". Hon sa att hon fullt ut omfamnar denna nya fas i sitt liv, som hon närmar sig med lugn och en hälsosam dos självnedvärderande.

Ett helt bekräftat celibat

När programledaren Jimmy Kimmel frågade henne om sin relationsstatus bekräftade Jennifer Lopez att hon var singel och ångrade nästan att hon inte hade anammat den här livsstilen tidigare. "Jag gjorde allt fel", sa hon med ett skratt. Hon beskrev den här perioden som "fantastisk" och förklarade att hon inte ville göra något som skulle störa hennes nuvarande välbefinnande. Sedan, när Jimmy Kimmel frågade henne om hon var singel, tvekade inte Jennifer Lopez: "Ja! Jag borde ha gjort det tidigare!" och fortsatte med självironiskt humor: "Jag gjorde det helt fel. Jag gjorde allt fel, tro mig."

Ingen reality-TV i sikte

När programledaren Jimmy Kimmel föreslog att hon skulle bli nästa stjärna i dejtingprogrammet "The Bachelorette", avböjde Jennifer Lopez bestämt. Hon indikerade att hon kände sig bekväm där hon var och inte ville störa den balansen. Även om hon inte uteslöt det, uteslöt hon inte möjligheten att hitta kärleken igen någon dag, förutsatt att hon "träffar rätt person".

Genom att öppet diskutera sin lycka i att leva ensam, förmedlar Jennifer Lopez ett budskap fyllt av självförtroende och perspektiv. Hon bekräftar att hon har hittat en ny balans, präglad av frihet och lugn, som hon närmar sig med lätthet utan att överge tanken på ett framtida förhållande. Detta positiva budskap överskrider hennes nuvarande situation.

Jag brinner för mode och letar alltid efter trender som speglar vår tid. Jag älskar att observera hur människor klär sig, varför de gör det och vad modet avslöjar om oss. Utöver modevisningarna och silhuetterna är det berättelserna som verkligen fascinerar mig.
"Naturlig charm": Selena Gomez fängslar i en sommarlook

