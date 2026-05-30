Vid 45 strålar Jessica Alba i en strukturerad spetslook

Julia P.
På Instagram delade den amerikanska skådespelerskan och entreprenören Jessica Alba en svart look med spets och kontrasterande detaljer. Hennes fans berömde hennes naturliga stil och avslappnade look.

En spetslinne är lookens mittpunkt.

Mittpunkten i den här outfiten? En diskret svart linne i genombruten spets, buren med tunna axelband. Med sin vågiga halsringning och blommotiv ger den en romantisk touch till ensemblen. En raffinerad bas som Jessica Alba skickligt har balanserat med djärvare plagg. Ett subtilt sätt att spela upp den delikata looken.

Den överdimensionerade kavajen ger en strukturerad touch.

För att motverka spetsens lätthet valde Jessica Alba en överdimensionerad svart kavaj med kraftiga axlar. Det är detta som ger looken dess strukturerade dimension: draperad över axlarna ramar den in silhuetten och förankrar outfiten i en mer grafisk stil. Denna kontrastlek, som är mycket aktuell, gör att ett romantiskt plagg kan förvandlas till en tydligt modern och urban look.

Bermudashorts i läder och sandaler med remmar

För sin underkropp valde Jessica Alba långa svarta bermudashorts i läder, en av säsongens huvudtrender. Hon kompletterade looken med svarta sandaler med blockklack och fotledsremmar. En perfekt utförd helsvart ensemble, från topp till tå.

Guldsmycken och lysande skönhet

För att värma upp denna monokroma ensemble valde Jessica Alba några gulddetaljer: fina örhängen och ett halsband i flera lager med fina hängen. Denna enda detalj var tillräcklig för att lysa upp den helsvarta looken. När det gäller hennes skönhetslook hade hon en strålande, solkysst hy, solbränd makeup med lätt sotade ögon och nude läppar. Allt detta förstärktes av hennes naturligt vågiga, kastanjebruna hår – en solkysst look som stod i vacker kontrast till det svarta i hennes outfit.

Med delikat spets, djärvt läder och en strukturerad kavaj skapar Jessica Alba en slående elegant helsvart look. Hon bevisar återigen att en väl genomtänkt svart outfit från topp till tå aldrig har varit så långt ifrån monoton.

Jag är Julia, en journalist som brinner för att upptäcka och dela fängslande berättelser. Med en kreativ skrivstil och ett skarpt öga strävar jag efter att levandegöra ett brett spektrum av ämnen, från aktuella trender och samhällsfrågor till kulinariska läckerheter och skönhetshemligheter.
Singel vid 56 års ålder hävdar Jennifer Lopez att hon aldrig har varit lyckligare.

