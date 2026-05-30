I tio år led skådespelerskan Anne Hathaway i tysthet av en mycket försvagande sjukdom.

Fabienne Ba.
Screen du drame franco-britanno-américain « Un jour » (One Day)

I ett decennium levde den amerikanska skådespelerskan Anne Hathaway med en tung hemlighet. Hon avslöjade att hon hade varit "halvblind" under hela trettioårsåldern, på grund av en försvagande sjukdom som fram till nu hade förblivit helt privat.

"Jag var halvblind i tio år."

Det var under en intervju i New York Times podcast "Popcast" som Anne Hathaway delade med sig av en oväntad och intim avslöjande. "Jag var delvis blind i tio år", anförtrodde hon, med hänvisning till perioden från 30- till 40-årsåldern. Hon uthärdade denna prövning i tystnad och talade aldrig om den offentligt, samtidigt som hon fortsatte att spela huvudrollerna i framgångsrika filmer. "Det här kanske är för mycket information", varnade hon till och med innan hon öppnade upp.

Tidig grå starr, "juridiskt blind" på ena ögat

Orsaken till denna funktionsnedsättning: tidig grå starr, som drabbade hennes vänstra öga. Detta tillstånd uppstår när ögats normalt klara lins blir grumlig – ett fenomen som oftast observeras senare i livet. I Anne Hathaways fall blev synförlusten så allvarlig att, som hon förklarade, "Det påverkade min syn så mycket att jag praktiskt taget var blind på mitt vänstra öga."

En livräddande operation

Vid ungefär fyrtio års ålder genomgick Anne Hathaway äntligen en operation – ett beslut som förändrade allt. ”Jag insåg inte hur mycket värre det hade blivit förrän jag äntligen kunde se hela färgspektrumet”, berättade hon. Anne Hathaway upptäckte också, i efterhand, att hennes tillstånd hade belastat hennes nervsystem, utan att hon var medveten om det. ”Jag har lugnat ner mig sedan dess”, erkände hon.

"Ett mirakel": tacksamheten att få se igen

Nu helt återställd säger stjärnan från "The Devil Wears Prada" att hon är djupt tacksam för medicinska framsteg. "Jag uppskattar min syn eftersom jag bokstavligen känner att varje dag när jag vaknar och kan se så här är det ett mirakel", anförtror hon. Och hon tillägger, med känsla, "För två generationer sedan hade inget av detta varit möjligt för någon som jag." Denna insikt får henne att njuta av varje ögonblick.

Genom att bryta tystnaden kring denna länge hemliga sjukdom påminner Anne Hathaway oss om att de svåraste prövningarna inte alltid är synliga. Hennes berättelse, både intim och ljus, hyllar en "andra chans" – och det ibland bortglömda värdet av att helt enkelt kunna se världen i färg.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Article précédent
"Jag gillar inte mina rynkor": Vid 85 års ålder talar sångerskan Joan Baez öppet.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Jag gillar inte mina rynkor": Vid 85 års ålder talar sångerskan Joan Baez öppet.

Den amerikanska folksångerskan och låtskrivaren Joan Baez fortsätter att visa samma uppriktighet. Inbjuden i en podcast talade hon...

"Jag accepterar nu mitt utseende": vid 52 öppnar Victoria Beckham upp

Den brittiska modedesignern och affärskvinnan Victoria Beckham talade öppet om sin relation till image och åldrande i en...

"Jag är inte skyldig någon någonting": Paris Jackson öppnar upp om sin relation med sin pappa

Dottern till popkungen, den amerikanska sångerskan, låtskrivaren, skådespelerskan och modellen Paris Jackson, trodde länge att hon var tvungen...

Med sina metalliska ballerinaskor bekräftar Emma Roberts att trenden är tillbaka.

Ballerinaskorna är inte färdiga än. Vid ett modeevenemang i New York återuppfann den amerikanska skådespelerskan och producenten Emma...

Den här amerikanska skådespelerskan från Euphoria svarar på kritik om sitt ansikte

Den amerikanska skådespelerskan Chloe Cherry, som blev känd genom serien "Euphoria", är trött på kommentarer om sitt utseende....

Mellan paddleboarding och segling delar Amy Schumer sin semester med sin son

Sommaren har officiellt börjat för Amy Schumer. Den amerikanska ståuppkomikern, skådespelerskan och manusförfattaren delade bilder från sin soliga...