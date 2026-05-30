I tio år led skådespelerskan Anne Hathaway i tysthet av en mycket försvagande sjukdom.

I ett decennium levde den amerikanska skådespelerskan Anne Hathaway med en tung hemlighet. Hon avslöjade att hon hade varit "halvblind" under hela trettioårsåldern, på grund av en försvagande sjukdom som fram till nu hade förblivit helt privat.

"Jag var halvblind i tio år."

Det var under en intervju i New York Times podcast "Popcast" som Anne Hathaway delade med sig av en oväntad och intim avslöjande. "Jag var delvis blind i tio år", anförtrodde hon, med hänvisning till perioden från 30- till 40-årsåldern. Hon uthärdade denna prövning i tystnad och talade aldrig om den offentligt, samtidigt som hon fortsatte att spela huvudrollerna i framgångsrika filmer. "Det här kanske är för mycket information", varnade hon till och med innan hon öppnade upp.

Tidig grå starr, "juridiskt blind" på ena ögat

Orsaken till denna funktionsnedsättning: tidig grå starr, som drabbade hennes vänstra öga. Detta tillstånd uppstår när ögats normalt klara lins blir grumlig – ett fenomen som oftast observeras senare i livet. I Anne Hathaways fall blev synförlusten så allvarlig att, som hon förklarade, "Det påverkade min syn så mycket att jag praktiskt taget var blind på mitt vänstra öga."

En livräddande operation

Vid ungefär fyrtio års ålder genomgick Anne Hathaway äntligen en operation – ett beslut som förändrade allt. ”Jag insåg inte hur mycket värre det hade blivit förrän jag äntligen kunde se hela färgspektrumet”, berättade hon. Anne Hathaway upptäckte också, i efterhand, att hennes tillstånd hade belastat hennes nervsystem, utan att hon var medveten om det. ”Jag har lugnat ner mig sedan dess”, erkände hon.

"Ett mirakel": tacksamheten att få se igen

Nu helt återställd säger stjärnan från "The Devil Wears Prada" att hon är djupt tacksam för medicinska framsteg. "Jag uppskattar min syn eftersom jag bokstavligen känner att varje dag när jag vaknar och kan se så här är det ett mirakel", anförtror hon. Och hon tillägger, med känsla, "För två generationer sedan hade inget av detta varit möjligt för någon som jag." Denna insikt får henne att njuta av varje ögonblick.

Genom att bryta tystnaden kring denna länge hemliga sjukdom påminner Anne Hathaway oss om att de svåraste prövningarna inte alltid är synliga. Hennes berättelse, både intim och ljus, hyllar en "andra chans" – och det ibland bortglömda värdet av att helt enkelt kunna se världen i färg.