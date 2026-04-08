Vid 76 års ålder orsakade skådespelerskan Meryl Streep furore i Tokyo i en vintagekjolkostym

Under sin tid i Tokyo för att marknadsföra filmen "The Devil Wears Prada 2" bekräftade Meryl Streep återigen sin status som stilikon. Den amerikanska skådespelerskan skapade furore i en retroinspirerad kjolkostym, en symbol för den anmärkningsvärda comebacken för detta ikoniska plagg.

Ett anmärkningsvärt framträdande under filmens världsturné

Meryl Streep besökte Tokyo som en del av reklamturnén för filmen "The Devil Wears Prada 2", som förväntas ha biopremiär i maj 2026. Denna uppföljare till kultfilmen som släpptes 2006 markerar skådespelerskan återvänder i rollen som Miranda Priestly, en karaktär som har blivit en referens i modevärlden.

Meryl Streep åtföljdes av flera skådespelare, inklusive den amerikanska skådespelerskan Anne Hathaway, som också var närvarande för att presentera detta nya kapitel, som varit mycket efterlängtat av fansen. Under detta offentliga framträdande i den japanska huvudstaden fångade Meryl Streep fotografernas uppmärksamhet med en elegant silhuett inspirerad av klassisk haute couture.

En Chanel-kjolkostym inspirerad av couture-arvet

För detta evenemang bar Meryl Streep en kjolkostym från Chanel från kollektionen Métiers d'Art 2026, designad av Matthieu Blazy. Outfiten utmärkte sig genom sin strukturerade skärning och grafiska detaljer, som kombinerade modernitet och vintagereferenser.

Den vermilionfärgade ensemblen, bestående av en jacka och midikjol, hade ett kontrasterande grafiskt tryck med dekorativa svarta fransar. Looken kompletterades med tvåfärgade slingback-pumps, en strukturerad väska och överdimensionerade solglasögon – en signaturestetik för Miranda Priestlys karaktär i filmen. Denna look är en del av en serie looks inspirerade av filmens universum, designade för att återspegla franchisens modearv.

Kjolkostymen bekräftar sin återkomst till 2026 års trender.

Kjolkostymen, som länge förknippats med de så kallade professionella silhuetterna från 1980- och 1990-talen, har fått ett återuppväckt intresse på catwalks och gator under flera säsonger nu. Flera modehus har nyligen återupptagit detta ikoniska plagg med moderniserade snitt och samtida tyger.

Meryl Streeps framträdande i Tokyo illustrerar denna stilistiska utveckling och blandar klassiska referenser med samtida tolkningar. Kjolkostymens återkomst är en del av den bredare trenden med "power dressing", som betonar strukturerade kläder som förknippas med självbekräftelse.

En skådespelerska oupplösligt förknippad med modevärlden

Sedan den första filmen släpptes 2006 har karaktären Miranda Priestly blivit en framstående figur inom moderelaterad populärkultur. Den andra delen återförenar flera medlemmar av den ursprungliga ensemblen, inklusive den brittisk-amerikanska skådespelerskan Emily Blunt och den amerikanske skådespelaren Stanley Tucci, och introducerar nya skådespelare.

Spelfilmen är regisserad av David Frankel och skriven av Aline Brosh McKenna. Den internationella reklamturnén lägger särskild vikt vid skådespelarnas stilval, vilket utvidgar filmens visuella identitet och dess inflytande på modebranschen.

Genom sina offentliga framträdanden fortsätter Meryl Streep att illustrera hur mode kan följa olika generationer av skådespelerskor. Hennes val av en kjolkostym inspirerad av couture-arkiv visar vissa plaggs förmåga att överskrida årtionden samtidigt som de behåller sin samtida relevans. Detta framträdande i Tokyo bekräftar också vikten av reklamresor som skyltfönster för designers och som utrymmen för stilistiskt uttryck för offentliga personer.