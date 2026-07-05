Kritiserad för sin vikt svarar denna skådespelerska på kommentarer om sitt utseende

Olivia Wilde har beslutat att svara på de som kommenterat hennes utseende. Efter att ett foto av henne på röda mattan blev viralt i april 2026 blev den amerikanska skådespelerskan och regissören måltavla för alarmerande kommentarer om hennes utseende och hälsa. Flera veckor senare kände hon sig tvungen att rätta till det.

Ett viralt foto och sårande kommentarer

Allt började med ett foto taget på San Francisco International Film Festival. Bilden spreds snabbt över sociala medier, åtföljd av särskilt hårda kommentarer. Vissa internetanvändare gick så långt som att påstå att skådespelerskan såg "sjuk" ut, medan andra till och med tog sig för att leka läkare och tillskrev henne olika krämpor. "Och plötsligt var det överallt", mindes Olivia Wilde, chockad över att se fotot nå, med hennes egna ord, "hundratals miljoner telefoner".

Den 69:e @SFFILM -festivalen inleds med ett besök av Olivia Wilde, regissör och stjärna i "The Invite", som inledde evenemanget med en visning på @Castro_Theatre . pic.twitter.com/flkjOOpi45 — Mike DeWald (@mike_dewald) 25 april 2026

Skådespelerskan's avvägda reaktion

Skådespelerskan, som blev inbjuden i podcasten " Call Her Daddy ", var angelägen om att rätta till det hela. "Det är inte så jag faktiskt ser ut", hävdade hon och förklarade att fotot helt enkelt hade tagits från en dålig vinkel. Långt ifrån att vara upprörd valde hon att skratta bort det: "Vi har alla tagit en dålig bild förut. Tänk om den hamnade på miljontals telefoner", skämtade hon och tillade att hon och hennes nära och kära skrattade gott åt det. "Mina vänner är de första som skämtar om det, och på ett mycket roligare sätt", anförtrodde hon.

En observation om kvinnohat på nätet

Utöver anekdoten ser Olivia Wilde det som ett symptom på ett större problem. För henne illustrerar denna kontrovers ihållande misogyni och det faktum att "internet inte vet hur man pratar om en kvinna". Det är ett sätt att belysa den ständiga kontroll som utövas över kvinnors framträdande i offentlighetens ögon. Skådespelerskan erbjöd dock ett "nyanserat" perspektiv och erkände med självkritik att fotot var så överraskande att hon själv kanske var orolig: "Jag medger att fotot var galet. Jag skulle också ha undrat: 'Är hon okej?'"

Genom att svara med humor och insikt förvandlar Olivia Wilde en sårande kontrovers till en reflektion över hur kvinnor uppfattas. Hennes budskap: ett dåligt foto säger ingenting om en person, och alla förtjänar lite mer vänlighet. Ett uppfriskande uttalande som går emot kommentarerna riktade mot henne.

