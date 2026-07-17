"Att bli gammal är en bra sak": Skådespelerskan Olivia Wilde hyllar ålderns fördelar

Léa Michel
@oliviawilde / Instagram

I motsats till pressen att behålla evig ungdom omfamnar Olivia Wilde tidens gång fullt ut. I en intervju med Rolling Stone diskuterade den irländsk-amerikanska skådespelerskan, producenten, regissören och manusförfattaren åldrandets glädjeämnen och de oväntade fördelar som erfarenhet ger henne. Ett uppfriskande perspektiv, ett avvikelse från den vanliga berättelsen.

"Något fantastiskt händer med åldern."

När hon tillfrågades om sitt förhållande till tid dolde skådespelerskan inte sin entusiasm. "Jag tror verkligen att något underbart händer med åldern", anförtrodde hon. Långt ifrån att uppfatta åren som en förlust ser hon dem istället som en vinst: ett mer fridfullt perspektiv på sitt yrke och på livet. Det är en övertygelse hon uttrycker otvetydigt, i en tid då många föredrar att undvika ämnet.

Upplevelse som en källa till lugn

Det som har förändrats, enligt henne, är främst den oro som följde med hennes början. ”Jag har haft det här jobbet i tjugo år. Jag känner en genuin nyfikenhet på saker, utan den gnagande ångesten över att behöva ’lyckas’”, förklarar Olivia Wilde. En mening som perfekt sammanfattar hennes sinnestillstånd: erfarenheten har gett henne friheten att utforska, utan den ständiga pressen att bevisa sig själv. En lyx som bara tiden kan ge.

Ett budskap som går emot strömmen

I en bransch som ofta är besatt av ungdomar och särskilt krävande mot kvinnor, sticker detta budskap ut. Genom att hylla ålderns fördelar erbjuder Olivia Wilde en värdefull motmodell och värdesätter den erfarenhet, nyfikenhet och det självförtroende som förvärvats över tid. Detta budskap resonerar långt bortom filmvärlden, i en tid då många kvinnor är under press att "åldras väl".

En konstnär med många talanger

Detta steg tillbaka beror också på skådespelerskan sin rika och varierade karriär. Efter att ha gjort sin filmdebut för ungefär tjugo år sedan flyttade Olivia Wilde sedan bakom kameran och etablerade sig som regissör. Denna dubbla karriär vittnar om hennes förmåga att återuppfinna sig själv – och utan tvekan om den nyfikenhet hon talar om med sådan entusiasm.

Genom att fira åldrandets glädje förmedlar Olivia Wilde ett lysande och befriande budskap. Enligt henne tar åren ingenting bort: tvärtom, de ger lugn, nyfikenhet och frihet. Det är en inbjudan att se tidens gång inte som ett hot, utan som en sann skatt.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Article précédent
"En mycket muskulös rygg": den här rugbyspelaren visar upp sin figur vid vattenbrynet

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"En mycket muskulös rygg": den här rugbyspelaren visar upp sin figur vid vattenbrynet

Att fira styrka och få ut det mesta av sommaren: det är budskapet Ilona Maher återigen förmedlar genom...

Kritiserad för sin vikt öppnar denna skådespelerska upp om den "body shaming" hon har upplevt.

Den berömda indiska skådespelerskan Madhuri Dixit, en framstående figur i Bollywood, öppnade upp i en intervju med News18...

Denna kurviga sångerskan skapar furore med en vintage strandoutfit

Den amerikanska sångerskan och låtskrivaren av albansk-makedonsk härkomst Bebe Rexha delade på Instagram en serie bilder tagna på...

Klädd i strandkläder visar denna före detta brottare upp sin figur under semestern på Bahamas

Den tidigare kanadensiska brottaren Maryse Mizanin, en ikonisk figur inom WWE, delade bilder från sin familjesemester på Bahamas...

"De hade blöjor på sig": Olivia Rodrigo öppnar upp om en överraskande vana hos vissa fans på första raden på sina konserter.

Den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Olivia Rodrigo avslöjade nyligen att några av hennes fans var villiga att göra...

Lindsay Lohan återupplivar mikrokostymtrenden med en "kontorsiren"-look

Den amerikanska skådespelerskan Lindsay Lohan skapade furore i New York i en vintage-mikrokostym, bestående av en kort jacka...