61 år gammal delar modellen Paulina Porizkova med sig av en glimt från sitt bröllop.

Den tjeckisk-svensk-amerikanska modellen och skådespelerskan Paulina Porizkova delade med sig av en glimt från sitt bröllop med komediförfattaren Jeff Greenstein, som firades vid en sjö i Italien. Med den idylliska miljön och sin vatteninspirerade klänning erbjöd Paulina Porizkova sina följare ett ögonblick som var både elegant och rörande.

En veckad klänning inspirerad av vatten

För denna alldeles speciella dag valde Paulina Porizkova en klänning värdig tillfället. Den helt veckade designen hämtade inspiration från vatten, vilket återspeglar sjömiljön kring ceremonin. En skapelse av flyt och rörelse, dess veck frammanar vattnets krusningar. Ett val som var både poetiskt och raffinerat, perfekt i harmoni med den naturliga bakgrunden i detta italienska bröllop.

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En idyllisk miljö i Italien

Paret utväxlade löften i en verkligt idyllisk miljö. Bröllopet ägde rum vid stranden av en sjö i Italien, en romantisk och fridfull bakgrund, perfekt för att fira kärleken. Mellan spektakulära landskap och en avslappnad atmosfär utgjorde denna plats den perfekta miljön för denna intima tillställning. Detta val återspeglar parets önskan att uppleva detta ögonblick i en miljö som var både vacker och föryngrande.

Ett nytt kapitel vid 61

Bakom detta bröllop döljer sig en vacker historia. Paulina Porizkova och Jeff Greenstein träffades i början av 2023. Detta äktenskap markerar ett nytt kapitel för Paulina Porizkova. Länge känd för sin karriär, men också för sin frispråkighet om åldrande och självacceptans, förkroppsligar hon en viss idé om uppfyllelse i alla åldrar. Genom att dela detta ögonblick bevisar hon återigen att det aldrig är för sent att uppleva ny lycka.

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Med sin vatteninspirerade klänning, idylliska miljö och rörande kärlekshistoria bevisar Paulina Porizkova att lycka kan hittas i alla åldrar. Inte helt oväntat kommer detta garanterat att glädja hennes fans.