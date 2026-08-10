Skådespelerskan, som anses "inte tillräckligt attraktiv" för en huvudroll, fördömer skönhetsnormer

Under ett nyligt framträdande i en podcast berättade den amerikanska skådespelerskan Geena Davis om en audition 1985 för en numera klassisk komedi. Hon sökte den kvinnliga huvudrollen. Svaret hon fick var enkelt: hon var inte tillräckligt attraktiv för rollen.

En fras som sägs utan att skrädda orden

Geena Davis, nu 70, minns utbytet med facit i hand. Hon specificerar att hon minns att det var "direkt formulerat" och tillägger humoristiskt att "hennes frisyr den dagen förmodligen inte hjälpte henne". Podcastvärden Dax Shepard svarade med att påpeka att ett produktionsteam på den tiden kunde göra den typen av bedömning högt, utan någon särskild försiktighet.

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En sekundär roll, förvandlad av hans begäran

Historien kunde ha slutat där, men filmteamet, charmade av hennes komiska talang, var angelägna om att inkludera henne i projektet. De erbjöd henne en mycket mer blygsam roll – nämligen som bårhusbiträde, ursprungligen skriven för en man vid namn Larry – med förståelsen att den skulle vara feminiserad för henne. Hennes svar blev en del av filmens historia: hon accepterade rollen men ville behålla namnet "Larry". Den kvinnliga huvudrollen fick dock skådespelerskan Dana Wheeler-Nicholson.

En bana som motsäger domen

Resten av hennes karriär var ett implicit svar på det avslaget. Redan året därpå fick Geena Davis en huvudroll i en numera klassisk skräckfilm. 1988 vann hon Oscar för bästa kvinnliga biroll. Två stora filmer följde i början av 1990-talet, varav en gav henne en nominering för bästa kvinnliga huvudroll. En karriär som byggde just på vad branschen ansåg att den inte såg hos henne.

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Ett åtagande som förlänger vittnesmålet

Denna berättelse får en särskild betydelse mot bakgrund av hennes bakgrund. Geena Davis grundade ett forskningsinstitut som ägnar sig åt kvinnors representation i media, vars arbete har dokumenterat obalanserna inom skönlitteratur under de senaste tjugo åren – antalet kvinnliga karaktärer, talartid och tilldelade roller. Geena Davis har också vid flera tillfällen talat om de svårigheter hon själv möter när det gäller utseende i en bransch som gör det till ett anställningskriterium.

Vad denna anekdot avslöjar går utöver ett enkelt fall av en misslyckad audition. Den påminner oss om att för inte så länge sedan kunde fysiskt utseende bedömas högt som en professionell färdighet. Det faktum att detta vittnesmål kommer från en skådespelerska som har blivit en av de mest hyllade i sin generation ger det en särskild betydelse: kriteriet var inte bara sårande, det var fel.