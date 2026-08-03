Efter att ha blivit kritiserad för sitt utseende öppnar den här modellen upp om sin kropp efter förlossningen.

Tio månader efter sitt fjärde barns födelse reflekterade den sydafrikansk-tyska modellen och influencern Nara Smith över en oväntad vändning. I oktober 2025 publicerade hon ett foto på sig själv strax efter förlossningen. Reaktionen var omedelbar och utbredd: vissa såg det som ett ouppnåeligt ideal, vilket sannolikt skulle ge upphov till jämförelser mellan nyblivna mödrar.

Vad fotot inte visade

Nara Smith, inbjuden i podcasten Call her Daddy den 29 juli 2026, gav ett annat perspektiv på fotot. Hon berättade om hur hon "grät just den morgonen", "inte längre passade i några av sina vanliga byxor" och "var över sin referensvikt". Även om fotot framställer henne som att hon följer dominerande skönhetsstandarder – smal figur, smink, smart casual-klädsel – och därmed inte återspeglar den mycket mer mångsidiga verkligheten hos kroppar efter förlossningen, återspeglade detta foto – enligt henne – inte helt hennes upplevelse vid den tiden.

En detalj som förändrar kontroversen: bilden återspeglade inte hennes verkliga tillstånd, utan ett fruset ögonblick, som sedan tolkades som en föreställning, med risk för att ge näring åt förväntningar långt ifrån många unga mödrars upplevelse.

En publikation tänkt som en länk, inte som en demonstration

Modellen och influencern Nara Smith förklarar att hennes avsikt var att prata med mödrar som inte längre kände igen sig själva efter förlossningen. I bildtexten hon publicerade då beskrev hon "en kropp som förvandlas och sträcker sig" och sa att hon "länge försökte tvinga den tillbaka till sitt utseende före graviditeten innan hon gav upp det målet". Hon säger nu att hon är stolt över vad hennes kropp har åstadkommit.

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En uppmaning att stoppa jämförelserna

Detta är kärnan i hennes argument. Nara Smith påpekar att återhämtningen efter förlossningen varierar avsevärt från person till person: vissa kvinnor "får tillbaka sin figur", andra inte; vissa utvecklar bristningar, andra inte. Hon förespråkar att kvinnor ska stötta varandra under denna tid, oavsett situation, och betonar behovet av självmedkänsla efter en sådan omvälvande händelse.

En period präglad av andra prövningar

I samma intervju diskuterar Nara Smith den ångest hon upplevde efter en tidigare förlossning och cancerdiagnosen hos en av sina döttrar. Hon förklarar att hon valde att dela denna upplevelse i hopp om att andra familjer skulle känna sig mindre isolerade, och meddelade att barnet var i remission efter avslutad behandling.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Nara Smith (@naraaziza)

Den här berättelsen belyser en inneboende spänning i sociala medier: en bild som publiceras för att skapa kontakt kan uppfattas som en standard att sträva efter. Genom att i detalj beskriva vad bilden inte visade påminner Nara Smith oss om att ett foto efter förlossningen inte avslöjar något av den levda upplevelse som följer med det.