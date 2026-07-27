Efter att ha lidit av kroppsdysmorfisk störning reflekterar denna skådespelerska över pressen relaterad till hennes utseende.

Den amerikanska skådespelerskan och webbvideoskaparen Lana Condor gav en intervju till Refinery29 Australia för att markera lanseringen av sin nya film, en överlevnadsthriller inspelad till stor del under vattnet. Efter att ha blivit känd 2018 med "To All the Boys I've Loved Before" diskuterar hon ett ämne hon har talat om offentligt i flera år: sin resa med kroppsdysmorfi och hur det är att vara på en filminspelning där kroppen ständigt filmas.

En filminspelning som sätter kroppen i förgrunden

Filmen, regisserad av Jeff Wadlow, följer fem vänner som stöter på en haj under en expedition som går fel. Den kommer att finnas tillgänglig för streaming från och med den 29 juli 2026. Den amerikanska skådespelerskan och webbvideoskaparen Lana Condor berättar att hennes första reaktion när hon läste manuset var mycket konkret: hon trodde omedelbart att hon skulle bli avslöjad, filmad i ungefär tre månader i ultrahög upplösning. Ett faktum hon säger att hon "vägde över innan hon accepterade rollen".

"Känner mig trygg i min kropp"

Under provtagningen förklarade Lana Condor att hon hade ett tydligt tillstånd. Hon sa att hon insisterade på att känna sig trygg i sin egen hud, "punkt slut". Hon tillade att hon förstår genrens begränsningar: i en akvatisk film är kroppar ständigt synliga på skärmen. Kostymteamet designade därför en hel outfit åt henne som uppfyllde specifika krav, utformad för att få henne att känna sig säker under inspelningen.

Uppfattningen om allmänhetens blick

Lana Condor medger att "att blotta sig under dessa förhållanden sätter en skådespelerska i en sårbar position". Hon säger att hon är nyfiken på att se vilken typ av diskussion hennes val kommer att utlösa och hoppas att det kommer att tas emot positivt. Lana Condor placerar detta vittnesmål i ett bredare sammanhang: det i en bransch där extrem smalhet återigen värderas, vilket gör synligheten av andra kroppstyper på skärmen fortfarande sällsynt.

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En reflektion som går bortom frågan om utseende

I samma intervju breddar skådespelerskan Lana Condor diskussionen till att även omfatta representation. Hon anser att huvudroller skrivna för asiatisk-amerikanska skådespelare fortfarande är för få, trots de framsteg som observerats de senaste åren. Det som motiverar henne att fortsätta skådespela, säger hon, är "önskan att tittarna ska känna sig sedda". En motivation hon direkt kopplar till sin relation till bilden och hur kroppar porträtteras i film.

Lana Condors vittnesmål illustrerar en subtil men verklig förändring: den där skådespelerskor förhandlar om de villkor under vilka de filmas i förväg. Långt ifrån att vara ett militant uttalande beskriver skådespelerskan främst en arbetsmetod där personlig komfort blir ett legitimt professionellt kriterium.