Skådespelerskan Sofía Vergaras "oväntade" förändring: hennes nya look förbryllar hennes fans

Den colombiansk-amerikanska skådespelerskan och modellen Sofía Vergara delade nyligen en "söndags"-karusell på Instagram som positivt överraskade många fans. Den visar att en stilikon perfekt kan kombinera elegans och komfort.

En look som helt strider mot hans signaturstil

Den 26 april 2026 delade Sofía Vergara en bild på Instagram med texten "Sunday fun 🍣🍱". Bilden visar skådespelerskan stående vid en koikarpdamm utomhus, klädd i blå jeans och vita snörskor – en look långt ifrån hennes vanliga stil. Inlägget inkluderade också en selfie, ett foto med hennes vän Alejandro Asen och en närbild på deras sushimiddag.

För att förstå varför det här inlägget var så överraskande behöver du bara titta på resten av hennes flöde. Sofía Vergara är känd för sina klänningar, sina intrikat designade korsetter och sina klackar i alla lägen – oavsett om det är på inspelningsplatsen för America's Got Talent, på röda mattan eller för en enkel utflykt med vänner. Hon berättade till och med för Vogue: "Mina klänningar är som konstverk inifrån och ut. Nyckeln till min silhuett är skrädderiet. Jag spenderar mer pengar på att ändra kläder än på att köpa dem." Vita sneakers och jeans representerar därför en betydande stilförändring.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Sofia Vergara (@sofiavergara)

Fansen reagerade med en blandning av förvåning och entusiasm.

Inlägget väckte snabbt reaktioner. Medan vissa fans blev överraskade av denna tonförändring, hyllade många detta ögonblick av lättsamhet. Att se en skådespelerska som förknippas så med elegans omfamna en söndag i sneakers och sushi är uppfriskande – och i grunden mänskligt.

Jeans, vita sneakers och en koikarpdamm: ibland är det de enklaste inläggen som bäst avslöjar en personlighet. Sofía Vergara har inte gett upp sina klackskor, men hon bevisar att hon också vet hur man stänger av sin elegans när söndagen kräver det.