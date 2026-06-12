Ines de Ramon bär vit spets, tillsammans med sin partner Brad Pitt

Ines de Ramon, chef för Anita Ko Jewelry, ett exklusivt smyckesmärke, bekräftar återigen sin skarpa stilkänsla. Nyligen sågs hon på läktaren på Roland-Garros tillsammans med sin partner Brad Pitt, i en spetstopp som perfekt fångade den lättsamma stämningen vid slutet av den parisiska turneringen.

En vit spetstopp med somrig känsla

På bilderna som cirkulerat sedan dess syns Ines de Ramon i en vit, eterisk topp tillverkad av särskilt delikat blommig spets. Det ärmlösa plagget blandar paneler av blommig spets med delar av mer böljande tyg, vilket skapar en rörelseeffekt som är både elegant och romantisk.

I mitten ger en liten nyckelhålsdetalj en subtil redaktionell touch. Denna lager-på-lager-teknik och delikata finish ger plagget en nästan couture-känsla – men perfekt anpassad till den avslappnade atmosfären under en tennisdag under den parisiska solen. En demonstration av vad spets kan tillföra en sommarlook.

En diskret stilistisk signatur

När det gäller accessoarer valde Ines de Ramon konsekvens och enkelhet. En krämfärgad väska med rena linjer, ett par överdimensionerade tonade glasögon som ger en modern touch, och en enkel, naturlig frisyr kompletterar subtilt looken och förstärker ett elegant och polerat utseende.

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Roland-Garros, en lekplats för både mode och tennis

Precis som varje år har Franska Öppna 2026 blivit ett veritabelt parallellt modeevenemang. Inofficiella röda mattor på läktarna, en parad av noggrant utvalda stilar, romantiska kontakter mellan kändisar: fjorton dagar har till stor del överskridit sitt rent sportsliga sammanhang. Närvaron av Ines de Ramon och Brad Pitt är i detta avseende en del av en numera väletablerad tradition. Ett perfekt koordinerat par, troget den diskreta image de har odlat sedan början.

Med sitt framträdande på Roland-Garros 2026 bekräftar Ines de Ramon sin status som en av de mest stilfulla figurerna just nu. Det är ytterligare ett bevis på att det inom modevärlden kan göra hela skillnaden att veta hur man väljer ett delikat plagg.