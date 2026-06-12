Rihanna överraskar med en hårförvandling inspirerad av 1960-talet

Léa Michel
@badgalriri / Instagram

Den Barbadosiska sångerskan och affärskvinnan Rihanna har aldrig slutat att återuppfinna sin image. Hon presenterade nyligen en stor ny hårförvandling under en fotografering för en oberoende New York-tidning. Resultatet: en strålande blondin och en voluminös uppsättning med direkta referenser till 1960-talets ikoner. Looken orsakade omedelbart sensation på sociala medier.

Ett mycket efterlängtat modeomslag

Bilderna, som publicerats på hennes Instagramkonto, visar Rihanna i ett radikalt annorlunda ljus. Borta är det mörkbruna eller djupröda håret som präglade hennes senaste offentliga framträdanden: i dess ställe finns en ljus, nästan platinablond. Denna hårförvandling är desto mer slående eftersom den åtföljs av en styling som är både teatralisk och precis i sina referenser. Fotoredaktionen presenterar sångerskan i en rad couture-looker där den nya nyansen fungerar som en röd tråd. Varje bild, varje outfit, varje pose verkar vara en verklig visuell tablå.

En blond bikupa, en hyllning till 1960-talets divor

Den skönhetsdetalj som gör fotograferingen särskilt ikonisk är frisyren. Rihanna syns med en bikupa – den där voluminösa, höga knuten som blev populär i början av 1960-talet bland Hollywoods frisörer. Vid den tiden var det den signaturfrisyren för de stora muserna inom amerikansk och brittisk film: Audrey Hepburn i "Breakfast at Tiffany's", Brigitte Bardot i flera av hennes franska filmer och Aretha Franklin på hennes skivomslag.

Senare återupplivade Amy Winehouses plågade lockar bikupans samtida dragningskraft. Idag omfamnar Rihanna denna estetik – ett bevis, om något behövdes, på återuppkomsten av vintagestil på catwalks och i moderedaktioner.

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Flera couture-looks för en elegant fotografering

För att komplettera sin nya frisyr införlivade Rihanna ett flertal referenser i sina kläder. På ett foto poserar hon i en svart och röd klänning med blommiga fransar, buren över en harlekincirkusdräkt. En hög med guldarmband på handlederna förstärker lookens grafiska dimension.

På en annan bild bär hon en lapptäcksmantel från ett stort parisiskt modehus vår/sommar 2026-kollektion haute couture, i kombination med svarta smala pumps och skulpturala ringar. I varje bild växlar stylingen mellan teatralitet och couture-precision. En perfekt demonstration av vad Rihanna gör bäst: att förvandla en modeartikel till en sann visuell performance.

Med denna blonda förvandling och den bikupsinspirerade looken levererar Rihanna en av sina mest slående modefotograferingar för året. Det är en demonstration som påminner oss om att hon är en av de artister som är bäst kapabla att återuppfinna sin image utan att någonsin förlora sin identitet.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
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