Prinsessan Kate Middleton återskapar en ikonisk look av prinsessan Diana, 31 år senare

Naila T.
Trettioett år skiljer de två kläderna åt – och ändå är likheten slående. Den 25 april 2026 deltog Kate Middleton i Anzac Day-ceremonin i en ensemble som påminde om en look som Lady Diana bar i juli 1995.

Anzac-dagen, en ceremoni full av mening

Kate Middleton representerade den brittiska kungafamiljen vid Anzac Day-högtiderna, både vid Cenotaph och Westminster Abbey. Varje år ägnas denna dag åt att minnas australiska och nyzeeländska soldater som stupat i strid och att hedra de som har tjänstgjort – båda länderna är medlemmar i Samväldet.

En Givenchy-kappa/klänning nästan identisk med Dianas

För tillfället bar Kate en skräddarsydd kappklänning av Sarah Burton för Givenchy, i marinblått, med breda vita slag, korsad halsringning och strukturerade axlar. Parallellen med Diana var omedelbar: i juli 1995, under ett besök i Tyskland för att presentera nya flaggor för Light Dragoon Guards-regementet, bar Diana en marinblå kjolkostym av Catherine Walker.

Den här klänningen hade nästan identiska vita slag, ett vitt bälte och en hatt med bred brätte. Kate kompletterade sin ensemble med en matchande Jane Taylor-hatt, marinblå pumps från Gianvito Rossi och en DeMellier London-väska, med en röd vallmobrosch fastnålad på kappan.

Dianas smycken för att förstärka budskapet

Kopplingen till Diana slutade inte med kläder. Kate bar prinsessans safir- och diamanthängen, som enligt tabloiderna gavs till Diana vid hennes bröllop med prins Charles 1981. Samma örhängen följde Diana vid ett flertal tillfällen, inklusive hennes enda Met Gala 1996 och omslaget till brittiska Vogue 1994. Kate bar också ett tanzanit- och diamanthänge från G. Collins & Sons, enligt uppgift en gåva från prins William 2015.

"Smycken som tillfällets språk"

Dessa val gick inte obemärkt förbi experterna. Nilesh Rakholia, grundare av modehuset Abelini, berättade för InStyle: "Vid ett tillfälle som Anzac Day upphör smycken att vara dekorativa och blir kommunikativa. Det handlar om mening, kontinuitet och respekt för ögonblicket." Han tillade att Kate "konsekvent har använt smycken för att skapa en känsla av koppling", men att det "aldrig känns som en replikering. Smycken som förknippas med Diana omkontextualiseras, bärs på ett sätt som återspeglar hennes egen roll, hennes eget ögonblick."

En hyllning som är en del av ett kontinuum

Det här är inte första gången Kate Middleton visuellt frammanar Dianas minne vid minnesceremonier eller viktiga tillfällen. Men det precisa ekot av den 25 april i klädstil ger det en särskilt kraftfull dimension. Inte en imitation, utan en överföring.

En marinblå kappklänning och safirörhängen: Kate Middleton behövde inga ord för att förmedla sitt budskap vid Anzac Day-högtiden. Trettioett år efter Diana genljuder budskapet oförminskat från generation till generation.

Jag analyserar de samhällstrender som formar våra kroppar, våra identiteter och våra relationer med världen. Det som driver mig är att förstå hur normer utvecklas och förändras i våra liv, och hur diskurser om genus, psykisk hälsa och självbild genomsyrar vardagen.
Skådespelerskan Sofía Vergaras "oväntade" förändring: hennes nya look förbryllar hennes fans

Skådespelerskan Sofía Vergaras "oväntade" förändring: hennes nya look förbryllar hennes fans

Den colombiansk-amerikanska skådespelerskan och modellen Sofía Vergara delade nyligen en "söndags"-karusell på Instagram som positivt överraskade många fans....

Sångerskan Beyoncé gör ett "djärvt" modeuttalande med denna "okonventionella" lila klänning

Den amerikanska sångerskan Beyoncé lämnar aldrig något åt slumpen i sina offentliga framträdanden. När hon dök upp iklädd...

Skådespelerskan Charlize Theron konfronterar sin fobi; hennes reaktion får internetanvändare att skratta.

Hon möter orädd de värsta farorna på skärmen, men när hon konfronterades med en orm i en låda...

Skådespelerskan Eva Longoria, som bor i Spanien, avslöjar vad hon saknar mest med USA.

Den amerikanska skådespelerskan, regissören, producenten och modellen Eva Longoria vände blad i sitt amerikanska liv utan att tveka....

Skådespelerskan Nina Dobrev delar med sig av sin tågresa, men det är det här badkaret som väcker uppståndelse.

Den bulgarisk-kanadensiska skådespelerskan och modellen Nina Dobrev delade bilder från sin resa med Venedigs Simplon-Orient-Express och bland alla...

Skådespelerskan Zoe Saldaña bländar i en skimrande trompe-l'œil-klänning

Den amerikanska skådespelerskan, regissören och producenten Zoe Saldaña gör aldrig saker halvhjärtat på röda mattan. Den 23 april...