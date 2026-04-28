Prinsessan Kate Middleton återskapar en ikonisk look av prinsessan Diana, 31 år senare

Trettioett år skiljer de två kläderna åt – och ändå är likheten slående. Den 25 april 2026 deltog Kate Middleton i Anzac Day-ceremonin i en ensemble som påminde om en look som Lady Diana bar i juli 1995.

Anzac-dagen, en ceremoni full av mening

Kate Middleton representerade den brittiska kungafamiljen vid Anzac Day-högtiderna, både vid Cenotaph och Westminster Abbey. Varje år ägnas denna dag åt att minnas australiska och nyzeeländska soldater som stupat i strid och att hedra de som har tjänstgjort – båda länderna är medlemmar i Samväldet.

En Givenchy-kappa/klänning nästan identisk med Dianas

För tillfället bar Kate en skräddarsydd kappklänning av Sarah Burton för Givenchy, i marinblått, med breda vita slag, korsad halsringning och strukturerade axlar. Parallellen med Diana var omedelbar: i juli 1995, under ett besök i Tyskland för att presentera nya flaggor för Light Dragoon Guards-regementet, bar Diana en marinblå kjolkostym av Catherine Walker.

Den här klänningen hade nästan identiska vita slag, ett vitt bälte och en hatt med bred brätte. Kate kompletterade sin ensemble med en matchande Jane Taylor-hatt, marinblå pumps från Gianvito Rossi och en DeMellier London-väska, med en röd vallmobrosch fastnålad på kappan.

Dianas smycken för att förstärka budskapet