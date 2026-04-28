Prinsessan Kate Middleton återskapar en ikonisk look av prinsessan Diana, 31 år senare

Trettioett år skiljer de två kläderna åt – och ändå är likheten slående. Den 25 april 2026 deltog Kate Middleton i Anzac Day-ceremonin i en ensemble som påminde om en look som Lady Diana bar i juli 1995.
Anzac-dagen, en ceremoni full av mening
Kate Middleton representerade den brittiska kungafamiljen vid Anzac Day-högtiderna, både vid Cenotaph och Westminster Abbey. Varje år ägnas denna dag åt att minnas australiska och nyzeeländska soldater som stupat i strid och att hedra de som har tjänstgjort – båda länderna är medlemmar i Samväldet.
En Givenchy-kappa/klänning nästan identisk med Dianas
För tillfället bar Kate en skräddarsydd kappklänning av Sarah Burton för Givenchy, i marinblått, med breda vita slag, korsad halsringning och strukturerade axlar. Parallellen med Diana var omedelbar: i juli 1995, under ett besök i Tyskland för att presentera nya flaggor för Light Dragoon Guards-regementet, bar Diana en marinblå kjolkostym av Catherine Walker.
Den här klänningen hade nästan identiska vita slag, ett vitt bälte och en hatt med bred brätte. Kate kompletterade sin ensemble med en matchande Jane Taylor-hatt, marinblå pumps från Gianvito Rossi och en DeMellier London-väska, med en röd vallmobrosch fastnålad på kappan.
Dianas smycken för att förstärka budskapet
"Smycken som tillfällets språk"
Dessa val gick inte obemärkt förbi experterna. Nilesh Rakholia, grundare av modehuset Abelini, berättade för InStyle: "Vid ett tillfälle som Anzac Day upphör smycken att vara dekorativa och blir kommunikativa. Det handlar om mening, kontinuitet och respekt för ögonblicket." Han tillade att Kate "konsekvent har använt smycken för att skapa en känsla av koppling", men att det "aldrig känns som en replikering. Smycken som förknippas med Diana omkontextualiseras, bärs på ett sätt som återspeglar hennes egen roll, hennes eget ögonblick."
En hyllning som är en del av ett kontinuum
Det här är inte första gången Kate Middleton visuellt frammanar Dianas minne vid minnesceremonier eller viktiga tillfällen. Men det precisa ekot av den 25 april i klädstil ger det en särskilt kraftfull dimension. Inte en imitation, utan en överföring.
En marinblå kappklänning och safirörhängen: Kate Middleton behövde inga ord för att förmedla sitt budskap vid Anzac Day-högtiden. Trettioett år efter Diana genljuder budskapet oförminskat från generation till generation.