Inför VM kan Rihannas look återuppliva en trend

Med varje framträdande förvandlar Rihanna även den minsta trottoaren till en improviserad catwalk. I början av juni, i New York, väckte den barbadiska sångerskan och affärskvinnan återigen uppmärksamhet med en look som blandade sportiga influenser med urban elegans. När fotbolls-VM 2026 nu är i full gång (från 11 juni till 19 juli), kan hennes stil mycket väl bekräfta återkomsten av en trend som redan är redo att ta fart.

När fotbollströjan byter plan

Rihanna sågs på Governors Ball Music Festival, där hennes partner A$AP Rocky uppträdde, och bar en överraskande men ändå effektfull mix av stilar. Mittprydnaden: en överdimensionerad svart fotbollströja med nummer 18. Istället för att matcha den med vardagsbyxor valde artisten en svart pennkjol i midikjol, utsmyckad med smockdetaljer och en volangkantad fåll. Ett sätt att leka med kontraster och påminna alla om att det inte finns några hårda och snabba regler inom mode.

För att komplettera sin look valde Rihanna vita pumps med spetsiga tår, en Louis Vuitton-väska, guldsmycken i flera lager och överdimensionerade solglasögon. Denna kombination visar att sportiga kläder perfekt kan passa in i en sofistikerad garderob.

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"Blockcore", eller konsten att undergräva koder

Denna blandning av stilar har ett namn: "blokecore". Denna estetik, som blivit populär på TikTok under senare år, omtolkar de kläder som förknippas med brittiska fotbollsfans. Vintage-toppar, en avslappnad look och referenser till fotbollskultur blir integrerade delar av stilen.

Denna stil, som länge ansetts vara en nischtrend, har gradvis vunnit över inflytelserika personer inom modevärlden. Tillsammans med en böljande kjol, ballerinaskor eller klackar, går jersey från sin strikt sportiga image till att bli ett fullfjädrat modeplagg. Blockcores dragningskraft ligger också i dess frihet: den uppmuntrar dig att skapa outfits som återspeglar din personlighet, smak och önskningar, utan att vara begränsad till fördefinierade kategorier.

Ett plagg som redan är djupt rotat i modekulturen

Medan Rihanna för närvarande bidrar till att föra fotbollströjan tillbaka i rampljuset, går dess historia inom mode tillbaka mycket längre. Redan på 1990-talet spelade David Beckham en nyckelroll i att förändra tröjans image och bar den långt utanför arenan. Med tiden har plagget blivit en kulturell symbol, i gränslandet mellan sportlig passion och stilistiskt uttryck.

På 2010-talet befäste designers som Virgil Abloh och Kim Jones dess legitimitet genom att införliva dess koder i lyx- och streetwear-kollektioner. Nu dyker den upp i mer raffinerade silhuetter, som den som designades av Rihanna.

Fotbollströjan, en oväntad stjärna i VM 2026

Tajmingen är uppenbarligen perfekt för den här trenden. Sedan den 11 juni har fotbolls-VM 2026 dominerat samtalen och inspirerat garderober. I detta sammanhang har fotbollströjan framträtt som ett av säsongens nyckelplagg. Långt bortsett från stela regler och silhuetter hyllar den här trenden framför allt nöjet att klä sig efter sin egen stil. Att stödja ett lag, älska mode eller kombinera de två: varför välja?

Med detta slående utseende påminner Rihanna oss framför allt om att ett plagg kan berätta flera historier samtidigt. Och i sommar kan fotbollströjan mycket väl bli modemedveten för dem som gillar att kombinera komfort, personlighet och kreativitet.