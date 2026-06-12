I Monaco blir Kim Kardashian omedvetet måltavla för ett oväntat skämt

Kim Kardashian hamnade, till sin stora förtret, mitt i ett skämt som spreds viralt i Formel 1-världen. Källan till detta komiska ögonblick: en handduk som Kim plockade upp under Monacos Grand Prix. En oskyldig scen som snabbt satte sociala medier i brand, innan den inspirerade en humoristisk reaktion från Mercedes-teamet.

Ett ögonblick som blev viralt

Kim Kardashian, som var närvarande i Monaco för att stödja föraren Lewis Hamilton, närmade sig prispallen efter loppet den 7 juni. Där fångades en video när hon plockade upp en vit handduk, placerad nära prispallen och, enligt flera medier, avsedd för loppets vinnare. Efter att ha torkat sitt ansikte och sina solglasögon med den, gick Kim Kardashian därifrån med handduken. Filmklippet, som delades online, fick snabbt miljontals visningar och framkallade reaktioner som varierade från nöje till irritation från internetanvändare.

Mercedes humoristiska svar

Istället för att ta illa upp valde Mercedes-teamet och dess förare (Kimi Antonelli och George Russell) att skratta bort det. Bara några dagar före Barcelonas Grand Prix släppte teamet en lättsam video som visar en låtsasutredning: Kimi Antonelli ses leta högt och lågt efter sin försvunna handduk. "Jag undrade... har du sett min handduk?" frågar han innan han vänder sig till sin lagkamrat George Russell, som helt enkelt svarar "Nej". Videon avslutas med en nickning till den berömda bilden av Kim Kardashian. Sketchen gladde fansen, av vilka många berömde teamets känsla av självkritik.

Ett skämt som hyllades brett

Videon delades i stor utsträckning och fick miljontals visningar på bara några dagar. I kommentarerna applåderade användarna Mercedes sociala medieteams snabba tänkande och humor, och många krävde till och med en löneförhöjning för dess skapare. Långt ifrån att utlösa kontroverser hjälpte klippet i slutändan till att avvärja händelsen och förvandlade den till ett lättsamt skämt.

Kimi Antonelli, helgens riktiga stjärna

Utöver anekdoten kommer Monacos Grand Prix att bli ihågkommet framför allt för en sportslig prestation. Vid 19 års ålder blev italienaren Kimi Antonelli den yngsta vinnaren i Monacos Grand Prix historia. Denna seger, hans femte för säsongen, befäster hans ledning i världsmästerskapet. Den tjänar som en påminnelse om att trots allt surr kring hans handduk, var det han som i slutändan hade det sista ordet – och det sista leendet.

Mellan upptåg på banan och skämt på sociala medier bjöd Monacos Grand Prix på en helg full av överraskningar. Kim Kardashian gav omedvetet bränsle åt ett av de mest omtalade ögonblicken under Formel 1-säsongen. En till synes oskyldig missöde som, trots sig själv, blev ett viralt fenomen.