Sofia Vergara visar sitt stöd för sitt land i en selfie som väcker reaktioner.

Julia P.
@sofiavergara / Instagram

För att markera FIFA World Cup™ 2026 publicerade den colombiansk-amerikanska skådespelerskan, modellen, producenten och programledaren Sofia Vergara en selfie på Instagram, där hon bar sitt lands färger och den colombianska landslagströjan. Inlägget mottogs väl av hennes följare – även om vissa tyckte att hon borde ha stöttat USA.

En selfie i Colombias färger

På detta soliga foto, taget i en blomsterprydd trädgård, poserar Sofia Vergara med ett brett leende, iklädd den gula colombianska tröjan. Med accentuerade inslag av blått och rött, färgerna från den nationella flaggan, utstrålade outfiten stolthet och glädje. När det gäller hennes vackra look bar hon naturlig, strålande makeup och hennes långa bruna hår flödade fritt. Ett enkelt och strålande utseende, perfekt i linje med tävlingens somriga atmosfär.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Sofia Vergara (@sofiavergara)

En stolt colombian

Detta val kommer inte som någon överraskning för någon som känner Sofia Vergara. Skådespelerskan, som är född i Barranquilla, Colombia, har aldrig dolt sin djupa anknytning till sitt ursprungsland. Under hela sin karriär har hon hyllat sina rötter och stolt representerat Colombia, vilket har blivit en av de mest igenkännbara colombianska figurerna i världen. Att stödja sitt lands landslag vid ett sådant evenemang var därför ett naturligt val.

Blandade reaktioner

I kommentarerna överöste hennes följare henne med komplimanger och hyllade hennes stil och obestridliga stolthet. Några internetanvändare påpekade dock att skådespelerskan, som har bott i USA i åratal, "kunde ha stöttat sitt adoptivland". Detta utlöste en mindre debatt om hennes dubbla kulturella bakgrund, som många tyckte var rörande. Det är trots allt inget fel med att uppskatta båda länderna. Och framför allt är Sofia Vergara fortfarande fri att dela vad hon vill på sina sociala medier: hon behöver inte internetanvändarnas godkännande för att existera, uttrycka sina val eller stödja laget hon bryr sig om.

Med den här selfien i Colombias färger visade Sofia Vergara sin stolthet med naturlighet och god humor. Genom att stödja sitt ursprungsland och hylla sin dubbelkultur har hon återigen vunnit allas – eller nästan allas – över.

Julia P.
Julia P.
Jag är Julia, en journalist som brinner för att upptäcka och dela fängslande berättelser. Med en kreativ skrivstil och ett skarpt öga strävar jag efter att levandegöra ett brett spektrum av ämnen, från aktuella trender och samhällsfrågor till kulinariska läckerheter och skönhetshemligheter.
Article précédent
I Biarritz återinför Kristen Stewart kombinationen av klänning och shorts.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

I Biarritz återinför Kristen Stewart kombinationen av klänning och shorts.

Den amerikanska skådespelerskan, regissören och artisten Kristen Stewart har aldrig varit rädd för att bryta mot moderna trender....

Zendaya visar upp sin fantastiska figur i en slående modern outfit.

Den amerikanska skådespelerskan och producenten Zendaya har återigen bevisat sin oklanderliga känsla för röda mattan-stil. I Berlin skapade...

Zara Larsson strålar i en sagotopp med originella utskärningar.

Den svenska sångerskan och låtskrivaren Zara Larsson satte scenen i fyr och fyr på Parklife 2026-festivalen i Manchester...

I en vit bodysuit har modellen Irina Shayk en "vågad" look

Den ryska modellen Irina Shayk delade bilder från en ny modekampanj på Instagram, där hon visade upp sin...

Emma Watson gjorde ett sällsynt offentligt framträdande i London, tillsammans med prins William.

Den brittiska skådespelerskan Emma Watson, som har hållit en låg profil de senaste åren, gjorde ett anmärkningsvärt framträdande...

Mellan snäckskal och blommor väljer Kehlani en slående sommarlook

Medan hon förbereder sig för sin världsturné delade den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Kehlani en livfull, strandig sommarlook...