Sofia Vergara visar sitt stöd för sitt land i en selfie som väcker reaktioner.

För att markera FIFA World Cup™ 2026 publicerade den colombiansk-amerikanska skådespelerskan, modellen, producenten och programledaren Sofia Vergara en selfie på Instagram, där hon bar sitt lands färger och den colombianska landslagströjan. Inlägget mottogs väl av hennes följare – även om vissa tyckte att hon borde ha stöttat USA.

En selfie i Colombias färger

På detta soliga foto, taget i en blomsterprydd trädgård, poserar Sofia Vergara med ett brett leende, iklädd den gula colombianska tröjan. Med accentuerade inslag av blått och rött, färgerna från den nationella flaggan, utstrålade outfiten stolthet och glädje. När det gäller hennes vackra look bar hon naturlig, strålande makeup och hennes långa bruna hår flödade fritt. Ett enkelt och strålande utseende, perfekt i linje med tävlingens somriga atmosfär.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Sofia Vergara (@sofiavergara)

En stolt colombian

Detta val kommer inte som någon överraskning för någon som känner Sofia Vergara. Skådespelerskan, som är född i Barranquilla, Colombia, har aldrig dolt sin djupa anknytning till sitt ursprungsland. Under hela sin karriär har hon hyllat sina rötter och stolt representerat Colombia, vilket har blivit en av de mest igenkännbara colombianska figurerna i världen. Att stödja sitt lands landslag vid ett sådant evenemang var därför ett naturligt val.

Blandade reaktioner

I kommentarerna överöste hennes följare henne med komplimanger och hyllade hennes stil och obestridliga stolthet. Några internetanvändare påpekade dock att skådespelerskan, som har bott i USA i åratal, "kunde ha stöttat sitt adoptivland". Detta utlöste en mindre debatt om hennes dubbla kulturella bakgrund, som många tyckte var rörande. Det är trots allt inget fel med att uppskatta båda länderna. Och framför allt är Sofia Vergara fortfarande fri att dela vad hon vill på sina sociala medier: hon behöver inte internetanvändarnas godkännande för att existera, uttrycka sina val eller stödja laget hon bryr sig om.

Med den här selfien i Colombias färger visade Sofia Vergara sin stolthet med naturlighet och god humor. Genom att stödja sitt ursprungsland och hylla sin dubbelkultur har hon återigen vunnit allas – eller nästan allas – över.