Gravid, denna modell hyllar stolt sin nya figur.

Modellen och innehållsskaparen Sofia Richie Grainge, som är gravid med sitt andra barn, strålar när hon stolt firar sin nya figur. Vid en glad och elegant babyshower avslöjade den blivande mamman könet på sin lilla pojke och delade samtidigt bedårande bilder på Instagram.

En fest full av stil och ömhet

Sofia Richie Grainge organiserade sin babyshower under det ursprungliga temat "sportklubb". Evenemanget, dekorerat med gulddetaljer och personliga "The Grainge Club"-accessoarer, återspeglade parets eleganta och moderna stil. Sofia, klädd i en gul prickig outfit, poserade stolt och visade upp ett strålande leende och en strålande lugn.

En tillfredsställd och fridfull mamma

Sofia Richie, som redan är mamma till lilla Eloise, född i maj 2024, njuter verkligen av den nya graviditeten. Den unga kvinnan, som varit gift med Elliot Grainge sedan 2023, döljer inte sin glädje över att utöka sin familj. På Instagram delar hon regelbundet ögonblick från sitt dagliga liv, där hon blandar moderlig ömhet med sin medfödda stilkänsla.

Uppkomsten av en modern ikon

Sedan hon tillkännagav sin andra graviditet hösten 2025 har Sofia Richie stolt visat upp sin föränderliga kropp. Med naturliga foton och eleganta kläder inspirerar hon en generation kvinnor att fira moderskapet utan att offra sin stil. Idag förkroppsligar hon en förebild för strålande och autentisk skönhet.

Sofia Richie Grainge bevisar återigen att elegans och moderskap går hand i hand. Genom att fira denna nya fas i sitt liv med mildhet och självförtroende visar den unga kvinnan att graviditet inte är en parentes, utan en form av uppfyllelse. Mellan kärlek, mode och lugn förbereder sig Hollywoods mest eleganta "pojkmamma" för att skriva ytterligare ett lika strålande kapitel.