Mellan snäckskal och blommor väljer Kehlani en slående sommarlook

Léa Michel
@kehlani / Instagram

Medan hon förbereder sig för sin världsturné delade den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Kehlani en livfull, strandig sommarlook på sociala medier. Med blommiga tryck och snäckaccessoarer valde hon en solig och avslappnad stil som omedelbart vann över hennes fans.

En somrig, solig look

För detta framträdande omfamnade Kehlani en strandliknande, bohemisk estetik. Hon bar vita shorts prydda med ett rött blommönster, i kombination med ett snäckpärlbälte för en distinkt somrig touch. Looken kompletterades med en vit topp, snäckprydda örhängen och ett fint pärlhalsband. Naken makeup och långa, lösa, naturliga lockar fulländade denna solkyssta look.

En atmosfär vid havet

Utöver själva plaggen framkallar den här looken en helt egen atmosfär. Snäckskal, pärlor och blommönster frammanar omedelbart bilder av sommar, sand och helgdagar. Denna "mermaidcore"-trend, inspirerad av den marina världen, blir alltmer populär på sociala medier. Med denna ensemble omfamnar Kehlani fullt ut denna strandestetik, som är mjuk, naturlig och uppfriskande livfull.

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Ett inlägg delat av Kehlani (@kehlani)

Fansen vann över

Inte helt oväntat utlöste inlägget en våg av entusiastiska reaktioner. I kommentarerna överöste internetanvändare Kehlani med komplimanger. "Hon är vågen", "En sann Vaiana!" var bara några av de många beundrande meddelandena.

En sångare i nyheterna

Detta framträdande kommer under en hektisk tid för Kehlani. Hon släppte sitt nya självbetitlade album, "KEHLANI", den 24 april 2026, sin 31-årsdag. Hon förbereder sig nu för att marknadsföra dessa nya låtar på scenen under sin "Kehlani World Tour", som börjar i augusti 2026 med spelningar i Nordamerika, Europa, Storbritannien och Sydafrika.

Med denna somriga look med snäckskal och blommor ser Kehlani strålande och trendig ut. Trogen sin stil bekräftar hon sin förkärlek för sofistikerade stilar och sin nuvarande strandinspiration. Inte helt oväntat kommer detta garanterat att glädja hennes fans.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
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