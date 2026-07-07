I Biarritz återinför Kristen Stewart kombinationen av klänning och shorts.

Léa Michel
Extrait du film « Love Lies Bleeding »

Den amerikanska skådespelerskan, regissören och artisten Kristen Stewart har aldrig varit rädd för att bryta mot moderna trender. När hon deltog i Biarritz filmfestival 2026 (23-28 juni) valde hon en "oväntad" kombination: en klänning som bars över shorts. Denna kombination, som motsvarade hennes förkärlek för subversiva utseenden, utlöste verkligen en reaktion.

En kombination av klänning och shorts

För detta framträdande bar Kristen Stewart en svart stickad Chanel-klänning med krämfärgade och röda detaljer. Under klänningen bar hon matchande svarta shorts med samma färgglada kant i fållen. Looken, som är åtsnärjd i midjan med ett svart och guldfärgat bälte, kompletterades med svarta loafers och solglasögon. En djärv och grafisk look.

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Internetanvändare är splittrade

Denna kombination, som splittrade internetanvändare, illustrerar Kristen Stewarts stil perfekt. Skådespelerskan har länge odlat en okonventionell inställning till mode och lätt undergrävt klassiska koder för att skapa en överraskning. Att bära shorts under en klänning (eller en lång tröja) är ett utmärkt exempel: ett val som omtolkar vardagliga plagg och ger dem en oväntad twist.

Och det är just poängen med mode: att experimentera, ha kul och bryta sig loss från regler. Kvinnor borde ju trots allt, precis som alla andra, kunna klä sig som de vill, utan att deras utseende eller klädval blir föremål för debatt. Mode är ett utrymme för personligt uttryck, inte en förevändning för att döma kroppar eller diktera vad som är acceptabelt att bära.

En trend som kommer tillbaka

Utöver den stilistiska nickningen är denna klänning-och-shorts-duo en del av en bredare trend. Kombinationen av klänning och shorts, som länge har förbisedds, gör gradvis comeback och hyllas för sin praktiska och avslappnade look. Genom att bära den på röda mattan hjälper Kristen Stewart till att återuppliva denna idé och bevisar att den också kan stylas på ett elegant sätt.

Med denna kombination av klänning och shorts gjorde Kristen Stewart ett slående framträdande. Hennes närvaro i Biarritz var av en specifik anledning: hon är ordförande i juryn för Biarritz filmfestival (23-28 juni). Och genom att göra det bevisade hon återigen att hon tycker om att hålla folk i spänning. Detta bekräftar bara hennes status som modeikon.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
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