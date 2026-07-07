I en vit bodysuit har modellen Irina Shayk en "vågad" look

Den ryska modellen Irina Shayk delade bilder från en ny modekampanj på Instagram, där hon visade upp sin fantastiska look i en vit body och en solkysst estetik. Serien av somriga bilder, en blandning av lyx och kustvibbar, fångade omedelbart hennes följares uppmärksamhet.

En vit body och en solkysst estetik

I hjärtat av den här kampanjen finns ett slående plagg: en vit body med djup urringning, som betonar enkelhet och kontrast. Irina Shayk kombinerade den med stora svarta solglasögon och scharlakansrött läppstift, vilket gav en livfull färgklick till helhetsintrycket. När hon poserar utomhus utstrålar Irina Shayk en look som är både diskret och självsäker, trogen hennes minimalistiska och grafiska stil. Ett framträdande som, föga förvånande, väckte furore.

Utöver själva plaggen framkallar den här kampanjen en helt egen atmosfär. Mellan kustlandskap och sofistikerade outfits odlar fotograferingen en polerad estetik, typisk för stora modekampanjer. Denna konstnärliga riktning visar perfekt Irina Shayks lätthet framför kameran och bekräftar hennes status som en eftertraktad modell för den här typen av projekt.

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En sommarkampanj

Dessa bilder är en del av Revolves sommarkampanj. Genom hela serien visar Irina Shayk upp flera trendiga sommarlooks. I en bild poserar hon utomhus i en metallisk klänning med öppen rygg; i en annan kopplar hon av på stranden. Kollektionen blandar exklusivt mode med en kustmiljö, vilket resulterar i en look som är både solig och tydligt redaktionell.

Fansen vann över

Inte helt oväntat utlöste inlägget en flod av reaktioner. I kommentarerna överöste internetanvändare Irina Shayk med komplimanger. "Otrolig", "Magnifik supermodell ", "En sann drottning" var bara några av de många beundrande meddelandena. Alla dessa reaktioner visar den bestående fascinationen för Irina Shayk.

Med denna vita body och sommarkampanjen gör Irina Shayk ännu ett framträdande som är både elegant och polerat. Hon bevisar återigen sin stilkänsla och sin lätthet framför kameran. Inte helt oväntat kommer detta garanterat att glädja hennes fans, som alltid är ivriga att se hennes looks.