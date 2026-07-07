Zendaya visar upp sin fantastiska figur i en slående modern outfit.

Den amerikanska skådespelerskan och producenten Zendaya har återigen bevisat sin oklanderliga känsla för röda mattan-stil. I Berlin skapade hon furore i en specialsydd svart läderväska från Louis Vuitton vid reklamevenemanget "Spider-Man: Brand New Day" tillsammans med den brittiske skådespelaren Tom Holland.

En specialsydd Louis Vuitton-outfit

Zendaya deltog i ett fanevenemang på Berlins berömda Uber Platz för den kommande filmen "Spider-Man". Filmen, med titeln "Spider-Man: Brand New Day", markerar skådespelerskan återkomst som MJ tillsammans med Tom Holland, som spelar spindeldjurshjälten. För detta reklamframträdande valde skådespelerskan noggrant ut en outfit som var minutiöst designad in i minsta detalj, perfekt i linje med filmens universum.

Mittpunkten för detta framträdande är en tvådelad svart läderkollektion, designad av Louis Vuitton och specialtillverkad för Zendaya. Det franska modehuset, som regelbundet samarbetar med Zendaya, skapade en look som är både diskret i sin färgpalett och resolut modern i sin skärning. Valet av svart läder illustrerar perfekt den dramatiska dimension som eftersträvas för detta framträdande. Denna stilistiska sammanhållning bekräftar Zendayas plats bland de mest igenkännbara ambassadörerna för det franska modehuset.

En beskuren linne-topp

Ensemblens överdel har en särskilt sofistikerad skärning: en kort, linneliknande design med en bred, djup V-ringning. Denna konstruktion, någonstans mellan en topp och ett skräddarsytt plagg, illustrerar Louis Vuittons kreativitet i att omtolka garderobsklassiker. Långt ifrån en enkel crop top leker plagget med starka couture-referenser och drar inspiration från skräddarkoder för att förvandla dem till en ultramodern silhuett.

En kjol med låg midja och ett spektakulärt släp

Även den nedre halvan av ensemblen omfamnar stilistisk djärvhet. Kjolen, skräddarsydd för att följa höftlinjen, faller ner till golvet innan den utvidgas till ett verkligt spektakulärt släp. Denna kombination – en beskuren topp och en lång kjol med släp – skapar en slående kontrast mellan skräddarsyddhetens precision och kjolens nästan kungliga dimensioner.

Lydia Courteille-smycken med spindelnätsmotiv

För att fullända sin hyllning till filmens universum valde Zendaya särskilt värdefulla och symboliska smycken. Hon bar örhängen av Lydia Courteille, prydda med spindelnätsmotiv, samt en matchande ring. Dessa smycken skapar en subtil men igenkännbar blinkning till "Spider-Man"-världen.

En sminklook som subtilt anspelar på superhjälten

På skönhetsfronten förlängde Zendayas makeup-look även detta noggrant utformade tema. Hennes look innehöll skimrande lila ögonskugga, kompletterad av en silverdetalj under ögonen för att fånga ljuset. Hennes ögonfransar, subtilt stylade för att framkalla en nästan spindelliknande effekt ("spindelliknande fransar"), gav ytterligare en blinkning till filmens universum. Allt detta kompletterades av en strålande solbränd hy, nude läppar och mörka naglar.

En "bixie"-frisyr av Ursula Stephen

Frisyren lämnades inte åt slumpen. Zendaya bar en "bixie"-klippning, en blandning av pojkfrisyren och den klassiska pixie-klippningen, stylad av hennes mångårige frisör Ursula Stephen. Denna korta klippning, särskilt populär bland kändisar de senaste månaderna, markerar också ett steg i Zendayas stilutveckling, då hon nu enkelt växlar mellan långa och korta frisyrer beroende på sitt utseende.

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"Metoddressing" som signatur

Med detta framträdande i Berlin bekräftar Zendaya återigen sin behärskning av "method dressing", det vill säga att klä sig med direkt hänvisning till det verk eller den karaktär som marknadsförs. Under den tidigare filmturnén "Dune" hade Zendaya redan visat upp ett flertal stilar kopplade till filmens estetik, i nära samarbete med Law Roach. Detta tillvägagångssätt, som har blivit ett sant signum, förvandlar varje framträdande i reklamfilmen till ett noggrant genomtänkt modeögonblick.

Med sin specialsydda svarta läderkostym från Louis Vuitton, sina spindelnätsmönstrade smycken i Lydia Courteille-stil och sin smink subtilt inspirerad av filmen, markerar Zendaya därmed ett av sina mest minnesvärda reklamframträdanden under året.