"En magnifik kvinna": vid 76 års ålder visar hon upp sin figur på röda mattan

Den kinesisk-amerikanska modedesignern Vera Wang väckte återigen uppmärksamhet på Metgalan 2026. Vid 76 års ålder dök hon upp på röda mattan i en svart outfit av egen design, trogen hennes signaturstil. Hennes framträdande väckte snabbt reaktioner online.

En outfit som "framhäver hennes figur"

För denna kväll tillägnad kopplingen mellan mode och konst valde Vera Wang en mycket strukturerad svart klänning. Klädseln bestod av en kjol med sänkt midja kopplad till en hög halsringning, med en svart bandeau-klänning under och en puffärm. Denna skärning framhävde hennes figur, särskilt hennes byst och armar. På röda mattan vågade hon bära en djärv outfit, "tänkt som en sann demonstration av stil".

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av VERA WANG (@verawanggang)

En skapelse inspirerad av modehistorien

Vera Wangs outfit inspirerades av designern Rudi Gernreich, känd för sina banbrytande silhuetter. Chokern som designern bar var faktiskt en av hans egna skapelser. Klänningen refererade också till en av hans ikoniska baddräkter från 1970-talet, som nu är en del av Metropolitan Museum of Arts samling.

Mode har ingen åldersgräns.

Den här looken resonerade särskilt med internetanvändare eftersom den förmedlade ett enkelt budskap: mode har ingen åldersgräns. Vid 76 års ålder visade Vera Wang att det är möjligt att bära en stark och personlig outfit utan att begränsas av de förväntningar som ofta ställs på kvinnor när de åldras. Hennes utseende hyllades av denna anledning. Många såg henne som en fri, självsäker och inspirerande kvinna. I kommentarerna skrev flera personer bland annat "en magnifik kvinna".

Men åsikterna var dock inte enhälliga. Vissa internetanvändare kritiserade hennes utseende och ansåg henne vara "för tunn" och sa att hon "inte såg ut att vara i sin ålder", vilket antydde att hon kanske hade genomgått kosmetisk kirurgi. Andra breddade debatten och pekade på Met Gala som "ännu ett exempel på glorifieringen av mycket tunna, till och med utmärglade, kroppar", fördömde en ihållande kultur av smalhet och manade till oro.

Kort sagt har Vera Wang bevisat att hon är en viktig figur inom modevärlden. Hennes framträdande på Metgalan 2026 är en påminnelse om att stil varken beror på ålder eller konventioner, utan framför allt på självförtroendet med vilket man bär en outfit.