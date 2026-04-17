Med denna röda strandoutfit sätter modellen Emily Ratajkowski trenden för 2026.

På en solig strand dyker Emily Ratajkowski upp igen i en röd baddräkt som framhäver hennes figur. Hennes val av denna heldragt är perfekt tajmad och sammanfaller med stilens starka comeback på stränderna sommaren 2026.

Ett signaturplagg för säsongen

Baddräkter i ett stycke, ofta med brottarrygg eller strukturerade utskärningar, kommer att bli ett måste i sommarkollektionerna 2026. De blandar en retroestetik, som påminner om 60- och 70-talen, med resolut moderna linjer, och leker med spetsar, band och transparenta effekter. Den amerikanska modellen, skådespelerskan och författaren Emily Ratajkowski, chef för hennes märke Inamorata, har förkroppsligat denna trend i flera säsonger.

Hon hämtar inspiration från vintage badkläder, både raffinerade och sofistikerade, och erbjuder en rad olika designer med distinkta snitt. Hennes skapelser föredrar ofta intensiva färger som rött, svart eller vinrött, vilket framhäver silhuetten samtidigt som det bibehåller en viss stilistisk lätthet.

Varför orsakar det röda myntet i ett stycke sådant uppståndelse?

Rött är i synnerhet en nyckelfärg för strandkläder år 2026, och återfinns i kollektioner från stora varumärken såväl som i plagg från interna designers som Inamorata. Som ett one-piece-plagg ger denna färg en flamboyant och självsäker touch, vilket förklarar dess dragningskraft på både modeller och influencers, som alla söker en elegant semesterlook. Utöver sin "stjärnvärdiga" image möter denna stil också ett krav på komfort: den one-piece-formen erbjuder mer täckning än andra snitt, samtidigt som den har en noggrant utformad silhuett.

Genom att använda denna röda baddräkt bekräftar Emily Ratajkowski en trend som redan är i full gång: en återgång till den heltäckande baddräkten, djärvt och modernt omtolkad. I korsningen mellan komfort, retroestetik och självuttryck är detta plagg redo att bli ett måste för sommaren 2026.