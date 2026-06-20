Med sin outfit med "rippad effekt" gör Kehlani succé i öknen

Léa Michel
@kehlani / Instagram

Den amerikanska sångerskan, låtskrivaren och dansaren Kehlani delade en serie foton på Instagram tagna i öknen, iklädd en sliten outfit. Looken fängslade omedelbart hennes följare – inlägget har redan fått över 500 000 gilla-markeringar.

En outfit med en "rippad effekt"

I hjärtat av den här looken finns en avsiktligt "sliten" estetik, bestående av fransade fållar och råa kanter. Kehlani bar en ärmlös crop top i mörkbrunt med fyrkantig halsringning, i kombination med en matchande kjol som förlängts med långa, trasiga tygremsor, likt svävande trasor. Ensemblen har en chic, lätt lantlig "överlevnadskänsla", någonstans mellan couture och en postapokalyptisk värld.

Accessoarer i samma stil

För att komplettera outfiten valde Kehlani matchande accessoarer: breda bruna armband, ett statementhalsband med tribalinfluenser och höga bruna mockastövlar. För sin skönhetslook bar hon håret nedsatt och sminkade sig i rökbruna toner, vilket perfekt återspeglade miljön. Alla dessa detaljer förstärker ensemblens sammanhängande utseende, som presenteras i en jordnära färgpalett.

Ett ökenlandskap

Valet av plats var långt ifrån slumpmässigt. Fotograferad i hjärtat av öknen valde Kehlani perfekt harmoni mellan sin klädsel och den omgivande miljön, i en palett av brunt och sand. "Saker kan gå fel om vi kör fort på den här vägen..." skrev hon till bilden, vilket förstärkte seriens mystiska och filmiska atmosfär. I kommentarerna överöste hennes fans henne med lovord och hyllade "en iscensättning som är både djärv och mästerlig".

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Kehlani (@kehlani)

En konstnär med en särpräglad stil

Denna publikation bekräftar Kehlanis förkärlek för djärv estetik. Efter att ha blivit framträdande inom R&B-scenen och författat flera hyllade album, odlar hon en fri och självsäker image, både i sin musik och sina klädval. Hennes offentliga framträdanden visar en sann känsla för det dramatiska.

Med denna "slitna" outfit och sin ökenmiljö levererar Kehlani ett utseende som gränsar mellan mode och performancekonst. Genom att välja en rå estetik och en sammanhängande värld bevisar hon återigen att hon gillar att tänka utanför ramarna.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Article précédent
"Vad gör hon här?": Taylor Swift kritiserad för att hon var på Knicks-matchen
Article suivant
Sofia Vergara delar ett gammalt foto i strandkläder och fansen älskar det

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Sofia Vergara delar ett gammalt foto i strandkläder och fansen älskar det

Den colombiansk-amerikanska skådespelerskan, modellen, producenten och programledaren Sofia Vergara har återigen glatt sina fans. Hon delade ett foto...

"Vad gör hon här?": Taylor Swift kritiserad för att hon var på Knicks-matchen

Taylor Swifts närvaro vid den fjärde matchen i NBA-finalen gick inte obemärkt förbi – och utlöste till och...

"Hon har aldrig sett bättre ut": Jennifer Lopez sätter internet i brand i en bländande outfit

Jennifer Lopez fortsätter att imponera. Den amerikanska sångerskan och skådespelerskan delade en karusell av bilder på Instagram i...

Vid 32 lyser Ariana Grande upp scenen i en "katt"-look

Ariana Grande återvände till scenen för sin "Eternal Sunshine Tour", hennes första på nästan åtta år. För att...

Varför väcker färgen på Chase Infinitis klänning så mycket uppståndelse?

Ett enkelt Instagraminlägg kan ibland utlösa stora diskussioner. Den amerikanska skådespelerskan Chase Infiniti delade nyligen en karusell med...

"Hon ser ut som en clown": Doja Cats smink väcker blandade reaktioner

Den amerikanska rapparen Doja Cat har aldrig gillat att följa publiken, och hon bevisade det igen. Vid en...