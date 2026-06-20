Med sin outfit med "rippad effekt" gör Kehlani succé i öknen

Den amerikanska sångerskan, låtskrivaren och dansaren Kehlani delade en serie foton på Instagram tagna i öknen, iklädd en sliten outfit. Looken fängslade omedelbart hennes följare – inlägget har redan fått över 500 000 gilla-markeringar.

En outfit med en "rippad effekt"

I hjärtat av den här looken finns en avsiktligt "sliten" estetik, bestående av fransade fållar och råa kanter. Kehlani bar en ärmlös crop top i mörkbrunt med fyrkantig halsringning, i kombination med en matchande kjol som förlängts med långa, trasiga tygremsor, likt svävande trasor. Ensemblen har en chic, lätt lantlig "överlevnadskänsla", någonstans mellan couture och en postapokalyptisk värld.

Accessoarer i samma stil

För att komplettera outfiten valde Kehlani matchande accessoarer: breda bruna armband, ett statementhalsband med tribalinfluenser och höga bruna mockastövlar. För sin skönhetslook bar hon håret nedsatt och sminkade sig i rökbruna toner, vilket perfekt återspeglade miljön. Alla dessa detaljer förstärker ensemblens sammanhängande utseende, som presenteras i en jordnära färgpalett.

Ett ökenlandskap

Valet av plats var långt ifrån slumpmässigt. Fotograferad i hjärtat av öknen valde Kehlani perfekt harmoni mellan sin klädsel och den omgivande miljön, i en palett av brunt och sand. "Saker kan gå fel om vi kör fort på den här vägen..." skrev hon till bilden, vilket förstärkte seriens mystiska och filmiska atmosfär. I kommentarerna överöste hennes fans henne med lovord och hyllade "en iscensättning som är både djärv och mästerlig".

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En konstnär med en särpräglad stil

Denna publikation bekräftar Kehlanis förkärlek för djärv estetik. Efter att ha blivit framträdande inom R&B-scenen och författat flera hyllade album, odlar hon en fri och självsäker image, både i sin musik och sina klädval. Hennes offentliga framträdanden visar en sann känsla för det dramatiska.

Med denna "slitna" outfit och sin ökenmiljö levererar Kehlani ett utseende som gränsar mellan mode och performancekonst. Genom att välja en rå estetik och en sammanhängande värld bevisar hon återigen att hon gillar att tänka utanför ramarna.